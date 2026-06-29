世界杯2026｜数胡人物「根」本在阵 巴西有力一球射「日」

巴西 VS 日本

Now618、616台周二凌晨1:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

夺标热门之一的巴西，自前锋马菲奥斯根夏近两仗获委以重任担正，前线的进攻流动性和配合度明显提高，个人不但已交出3个入球，同时带动整队连续两场攻入3球，有足够条件于今晚世界杯32强力压亚洲劲旅日本，考虑到蓝武士已连续10场不败，预计森巴兵团仍有力小胜，推介让球主客和巴西让一球「和」。

巴西在名帅安察洛堤执教下，在3场分组赛展现出攻守兼备的高度平衡。进攻方面，森巴兵团创造黄金机会12次，在48队中排第6多；而预期入球值7.3球更排在第2高，充分反映其在禁区内具备极强的威胁与把握力。除了锋线强大，巴西的防守亦出色，3战仅失一球并连续两仗保持清白之身，表现极为稳健。主帅安察洛堤注入的严密防守纪律，让这支南美劲旅达致完美的攻守平衡。

前锋马菲奥斯根夏明显成为球队近期进攻火力爆发的关键，自从这位曼联射手在近两仗担任正选后，巴西的进攻流动性和配合度提高。根夏在对海地一役上阵64分钟即梅开二度，随后对苏格兰上阵76分钟亦贡献一球，个人不但已交出3个入球，同时连带球队在连续两场攻入3球。根夏在前场灵活的走位与牵制力，成功刺激全队的进攻体系，其高效转化率势必成为日本防线今仗的最大梦魇。

日本去年曾赢巴西

尽管巴西牌面占优，但对手日本亦不容小觑。蓝武士在分组赛录1胜2和不败战绩，展现出极具韧力的防守与反击效率，加上状态大勇，各赛已合共保持10场不败纪录，甚至曾在去年10月的友谊赛中击败过巴西，球队自信心处于高位。主帅森保一擅长在应付强敌时布置严密防线，即使巴西能掌控大局，今仗应不会大败，不妨敲巴西刚好赢一球。马高