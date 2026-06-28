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世界杯2026｜队长复出「加」持 博南非半场不败

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-28 HKT
发布时间：07:00 2026-06-28 HKT

南非 VS 加拿大
Now618、616台周一凌晨3:00直播
推介：半场让球 [0/+0.5] 主胜

南非在今届赛事越战越勇，在分组赛成功翻身，最后一仗击败南韩得以A组次名出线，士气大振。加上队长兼中场核心迪保荷莫高拿今仗停赛后复出，球队创造力和抢截力将有所提升。今仗面对分组赛高开低收、失去首名兼失主场之利的加拿大时，绝对有权爆冷。推介半场让球南非受让平手/半球「主胜」。

南非在今届赛事渐入佳境，由首战毫无反抗下被墨西哥以2:0击败后，表现每场进步，继而以1:1逼和捷克，最后一役更以1:0力挫南韩，成功逆袭以小组次名晋级。球队整体防守组织力不俗，加上前线快马具推进速度，具备以下犯上的爆冷条件。上仗面对擅长控传的南韩，南非即使控球率低至32%，却成功限制对手仅得8次射门，更利用快速反击狂轰13次射门，反击极具威胁。然而南非弱点在于高空争夺，球员平均身高于赛事中列下游，若战情胶着，防线或有机会被对手的空袭战术得手。

南非能踢出有效反击，中场核心迪保荷莫高拿的角色举足轻重。这位大将在分组赛尽显级数，除了对捷克射入1球外，其场均更录得高达66次准确传球，传送成功率极高。在防守端，他场均贡献2次拦截及6次夺回球权，是球队的攻守枢纽。上仗他因累积黄牌停赛未有对南韩上阵，在获得充分休息、养精蓄锐之下，今仗强势复出，定必能大幅增强球队中场的防守韧力与反击创造力。 

加拿大失主场之利

加拿大在分组赛呈高开低收之势，虽然曾大胜卡塔尔6:0，但最后一战却以1:2不敌瑞士。加拿大早前尽享主场之利，场均控球率高达七成，更录得惊人的134次对手禁区内触球，频频杀入腹地，可惜一对箭头把握力平平，屡度错失良机。加拿大这种主动抢攻的踢法，正正有利南非缩后打突击。更甚者，加拿大只能以次名出线，今仗顿失主场之利，须远赴美国加州洛杉矶作赛，失去地利及球迷声势加持，整体发挥难免受严重影响，随时遭遇滑铁卢。马高

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