世界杯 | 上场赢5粒「葡萄」有水分 哥伦比亚求不败保首名

连赢两仗的哥伦比亚，力争榜首出线更要步步为营，稳中求胜。该队在状态大勇的翼锋路易斯迪亚斯随时突袭下，势于今晚分组赛K组尾轮面对近况有水分的葡萄牙坐和望赢 。哥伦比亚受让半球/一球，其「主胜」合情合理，过关首选。—加利李尔

赛前排K组榜首并已笃定出线的哥伦比亚，首两仗在考验不大情况下分别击败乌兹别克及刚果民主共和国，最后一轮只余力保榜首出线资格的任务，今仗只要保持不败即可达成目标。观乎哥伦比亚两场胜仗都未有大炒对手，但仍能保持赛事排第8高的场均控球率62.5%，及第17多的场均成功传球458.5次，强大的形势掌控能力，尽显拖慢节奏、保住局面的功力。

边路强人迪亚斯被低估

特别留意，哥伦比亚所入的4球悉数由边路球员交出，加上在技术型中场名将占士洛迪古斯及祖安昆特路的速度皆不复当年下，今场的入球重责预料继续由边线各人分担。翼锋路易斯迪亚斯是赛事至今其中一位最被低估的球星，两仗已共交出入球助攻各一，虽然于上场一球力克民主刚果一役未有进帐，但亦曾两度入球被推翻，全场更作出5次攻门属两队最多。迪亚斯的上乘脚法既可协助保持控球权，有空间时亦可作突击先锋，实在非常适合今场发挥。

葡萄牙炒弱旅无参考价值

而排次席的葡萄牙，上场5球大胜乌兹别克来势汹汹，然而对手世界排名第50属全组最低，41岁之龄的C朗竟可凭速度压过守卫入球，已可见参考价值不大。首两轮分组赛C朗合共获得的供应已甚多，个人的非12码预期入球值共录2.1，只比艾宁夏兰特及约拿芬大卫分别低0.6及0.3。如果葡萄牙焦点仍放在如何供应C朗之上，不确定性实在太大，倒不如押注在当打、有活力兼表现稳定的路易斯迪亚斯身上更实际。让球开出主队受让半球/一球，取「主胜」属合理之选。



加利李尔推介

哥伦比亚 2:2 葡萄牙

半场：1:1

Now618、616台周日早上7:30直播