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世界杯2026｜纽尼斯复出剥「牙」 乌拉圭有力士哥

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-26 HKT
发布时间：08:00 2026-06-26 HKT

乌拉圭 VS 西班牙
Now616、618台周六早上8:00直播
推介：球队入球大细 主队 [0.5] 大

志切抢分晋级的乌拉圭，攻力其实甚有保证，在中锋达云纽尼斯猛虎出柙下，明早于分组赛H组最后一轮面对西班牙时至少可争取入球，球队入球大细主队0.5球的「大」十分抵买，万勿错过。

分组赛已战至最尾一轮，赛前排H组次席的乌拉圭，与第3位的佛得角同分同得失球，仅因得球多1球而力压对手排第2，但今场乌军必须成功抢分才有望出线，有狂人比尔沙领军，绝境下以攻代守亦不足为奇。近况上，乌拉圭上两场都有入球，加上场均成功传中球达10次排48队最多，可见攻力有保证之余亦有杀着。中锋达云纽尼斯的复出可谓来得及时，这位27岁的射手上场被贬后备，乌拉圭即赛和弱旅佛得角失分，而且全场17射只有两中目标，故今场极大树会重返正选。

而排榜首的西班牙虽然对上两场保持不失，但对手仅为沙特阿拉伯及佛得角，两队都刻意主守，今场纵赢波机会不低，但亦未必能阻挡战意旺盛的乌拉圭入球。看好乌军至少能取得一个入球，球队入球大细主队0.5球的「大」十分稳阵。加利李尔

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