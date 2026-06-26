世界杯2026｜法国布天「挪」地网 麦巴比必施下马「威」

挪威 VS 法国

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推介：特别项目：那一件事会首先发生在基利安麦巴比 (法国) 身上? 「入球」

法国和挪威两队在I组同样以两战两胜积6分，双双提早出线。今场榜首大战表面上只关乎名次之争，然而两大射手基利安麦巴比和艾宁夏兰特正面交锋，足以成为全世界焦点。以得失球领先的法国，在阵容深度上远超挪威，加上麦巴比充满入球意欲，力争追赶美斯的入球纪录，今仗胜望更浓。「特别项目」中可选这名法国球星入球为首发事项。

法国的豪华锋线不负众望，分组赛两场皆入3球，防守上同样出色，赛事至今仅失一球，并经常能在中前场夺回控球。高卢鸡场均在进攻三区能赢得7次控球权，在两轮后为第2多的球队，中场压逼及抢截数字亦极其亮眼，在攻守平衡上比挪威更具说服力。

预期双方皆会在今仗派出部份副选上阵，但法国在板凳上的质素跟其他球队差距极大，卓基、迪斯亚杜伊、马古斯杜林等人皆战力十足。即使领队迪甘斯因家事而今仗未能领军，对球队的胜算影响亦不大。

麦巴比作为上届赛事神射手，在2022年卡塔尔世界杯的7场赛事悉数上阵共入8球，可见其深不见底的体能和入球欲。4年后麦巴比持续展现出极强烈的入球欲望，分组赛两仗皆梅开二度，其中两球更为禁区外的远射，加上极具威胁的走位和突破，依然是法国入球的最佳保证。年青力壮的麦巴比目前正全力追赶美斯的世界杯历史入球纪录，今仗势必把握上阵机会数胡。面对挪威两闸喜欢压上进攻而曝露的后防空位，麦巴比的极速反击将成致命武器，今仗有极大机会继续取得入球。

魔人认低威

挪威在赛程上先甜后苦，上仗苦战下仅险胜塞内加尔，比赛末段有部分球员因疲劳而抽筋，体力存疑。口直心快的夏兰特更明言法国实力更强，大有未打先认输之嫌。从挪威近两仗被射门的次数居高不下可见，其中场的抢截力严重不足，防线弱点尽露，整体级数上跟法国有明显差距，今仗面对法国的豪华锋线实在难寄厚望。马高