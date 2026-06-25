世界杯2026｜厄瓜多尔必屈速 单边刷角一定「德」

厄瓜多尔 VS 德国

Now618台周五凌晨4:00直播

推介：球队开出角球大细 [4.5] 大

世界杯E组形势紧凑，今仗厄瓜多尔必须赢波才有望晋级。相比起已笃定首名的德国，厄瓜多尔在战意及求胜心上肯定更高，定必全力向对手进袭，加上防守出色，今仗抢分机会浓。而这支南美球队极度倚仗右翼干沙路柏拉达的突破力及速度，经常从边路进攻，并创造大量传中球和角球，预期今仗角球数目不会少，推介「球队开出角球大细」4.5球大。

目前E组形势明朗，德国两战全胜已笃定首名，今仗教练拿高士文必作大幅轮换让主力球员休息。反而，厄瓜多尔的晋级之路崎岖，不但在首战对科特迪瓦落败，上仗面对实力较弱的库拉索，在全场射门达19次下，最终只能跟对手打和0:0，是役必须赢波才有望出线。虽然球队在战意和积极性上胜过对手，但外围赛18战仅入14球的厄瓜多尔，锋线把握力始终为人诟病，首两轮分组赛依然「食白果」。因此即使主动出击，亦难言有稳胜把握，惟趁对手半力出战，保不败的机会仍非常乐观。

厄军传中球入3甲

数据反映厄瓜多尔经常利用两边空间制造机会，阵中翼锋干沙路柏拉达的突破力和速度，绝对是球队的最佳进攻手段。这名效力巴甲法林明高的翼锋场均有2次成功扭过对手，配合右翼卫约翰耶保亚不停向对方边路进袭，令球队场均交出7.5次成功传中，在整个世界杯的48队中高踞第3多。这令以防守见称的厄瓜多尔，在今届赛事交出不俗的创造力数据，场均射门中目标高达8次排第3；合共创造7次黄金机会，可惜所有机会皆失诸交臂，前锋把握力弱无疑是球队的致命伤。

与其博厄瓜多尔难产的入球，倒不如向角球市场埋手，角球大的值博率明显更高。球队在侧重侧击和传中球的打法下，场均开出高达7.5个角球。若押注「球队开出角球大细」4.5球中位数的话，厄瓜多尔只要开出5个角球或以上已有钱收。马高