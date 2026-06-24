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世界杯2026｜摩洛哥不留余「地」 力争首名奏「海」歌

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-24 HKT
发布时间：08:00 2026-06-24 HKT

摩洛哥 VS 海地
Now 619、617台周四早上6:00直播
推介：半场让球 [-0.5/-1] 主胜

有机会争小组首名的摩洛哥，首两仗展现了扎实的战术根基，阵中有入局极早的前锋沙巴利落力钻营，明早于分组赛C组最后一轮，定可早早领先已笃定出局的海地，半场让球半球/一球的「主胜」极稳阵。

摩洛哥跟榜首巴西同得4分，虽然得失球落后两球而屈居次席，但最后一轮若能大炒海地，仍有机会凭较佳得失球攀上首名。摩洛哥的实力早获认同，首轮与巴西各一言和，上仗一球力克苏格兰更没有容许对手射门命中目标，全面控制战局。摩洛哥前锋沙巴利连续两场比赛早段建功，包括对苏格兰仅开赛70秒即攻入奠胜球，走位出色加上把握力强，令对手守将防不胜防。有沙巴利肩负入球重责，今场应可早早领先稳夺3分，顺利晋级32强。

海地见底士气低迷

海地首场仅0:1败于苏格兰脚下，但翌仗对巴西即打回原形以0:3大败，可见这支加勒比海球队在实力上与摩洛哥存在明显差距。海地目前两战全败，已笃定包尾出局，今场战意成疑。摩洛哥今仗大胜完全符合预期，半场让球让半球/一球「主胜」稳开。马高

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