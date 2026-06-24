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世界杯2026｜南韩「仁」者无敌 有力赢波出线

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-24 HKT
发布时间：07:00 2026-06-24 HKT

南非 VS 南韩
Viu99台周四早上9:00直播
推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

南韩只需1分即可锁定头2直接出线名额，从首两仗展现的体能优势，足证高原训练的成果。太极虎有传送独到的翼锋李康仁，只要队友把握力稍作提升，有力于明早世界杯分组赛A组最后一轮赛事，稳赢质素有限的南非，让球客让半球/一球「客胜」稳开。

排A组次席的南韩，在两场分组赛的末段皆展现出压倒性优势，首战对捷克在落后下，凭尾段充沛体力连入两球反胜；次仗对墨西哥尾段亦狂攻对手，证明体力上有绝对优势。南韩今届备战认真，早在世界杯开赛前一个月已抵达北美，并刻意选址位于海拔1,460米的盐湖城为训练基地，以适应高海拔气压和炎热天气，从两战中可见特训的成效显著，今仗对南非时，在实力和体力上皆可占上风。

除了体能优势，南韩在创造力方面亦有保证，太极虎在首两战共创造高达7次黄金机会，在48支参赛球队中高踞第6位，进攻组织极具威胁。翼锋李康仁表现出大将之风，个人场均4.5次扭过对手和6次创造黄金机会，分别排在整个赛事的并列第3和第4位。这名巴黎圣日耳门球星已在边路屡次为锋线队友制造杀机，只要前锋孙兴民等人能进一步改善门前把握力，今仗要取得入球应无难度。

南非创造力匮乏

而榜尾的南非上仗1:1打和捷克，全场14次射门仅3次中目标，唯一入球来自一记12码，鲜有创造具威胁攻门，质素有限势难破蛋。考虑到今场南韩只要入一球就足以稳夺三分，成为首队出线32强的亚洲球队，让球客让半球/一球的「客胜」可放心捧。马高

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