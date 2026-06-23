Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜招呼大「哥」够经验 民主刚果不败有计

波盘王
更新时间：08:00 2026-06-23 HKT
发布时间：08:00 2026-06-23 HKT

哥伦比亚 VS 刚果民主共和国
Viu99、Now618台周三早上10:00直播
推介：让球 [+1/+1.5] 客胜

C朗拿度在首战表现沉寂，引致队友被球迷网暴，却令人忽略了刚果民主共和国防守上出色的发挥，该队既能压制创造力十足的葡萄牙，今仗面对哥伦比亚同样有力保不败。尤其中坚兼队长赞素梅宾巴补位出色，伙拍拦截力强的云比沙卡，可望阻止路易斯迪亚斯进袭，推介让球受让一球/球半「客胜」。

刚果民主共和国在上仗对夺标热门之一的葡萄牙，全场能将对手射门次数压制在7次，预期入球值更低见0.65，最终逼和对手1:1，足以证明本身防守的组织和紧密程度。侧击力强的葡萄牙鲜能从左路找到传中和进攻机会，实有赖云比沙卡的单防能力之余，更有位置感极为出色的中坚赞素梅宾巴为其执漏，二人合作下，能有效封锁哥伦比亚的皇牌左翼路易斯迪亚斯。

哥伦比亚有前无后

哥伦比亚上仗击败乌兹别克在进攻方面未受太大考验，反而后防大意，被对手透过反击取得8次射门，并失掉一球。今场除面对更强防守，刚果民主共和国的反击速度将带来更大威胁，让球恐让不起一球/球半。马高

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
12小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
11小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
12小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
22小时前
涉擅自到律敦治医院代女友为病人检查 KOL女实习医生屯院医生男友被炒
00:57
涉擅自到律敦治医院代女友为病人检查 KOL女实习医生屯院医生男友被炒
社会
11小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
13小时前
过度依赖手机文字、语音讯息或会逐渐削弱面对面的沟通能力。iStock
电话过敏︱调查：逾4成千禧Z世代不接电话 近6成致电前写对话「剧本」
即时国际
2026-06-21 17:29 HKT
77岁彭健新结婚近半世纪太太罕露面 膝下无子女突晒「一家四口」合照惹揣测
77岁彭健新结婚近半世纪太太罕露面 膝下无子女突晒「一家四口」合照惹揣测
影视圈
12小时前
湘超张家界成人队围殴广东铭途少年队，14岁的国足U15主力张皓烨被打至骨折。
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
10小时前
佘诗曼罕晒父母合照自爆遗传亡父两大特征 5岁面对丧父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遗腹子
佘诗曼罕晒父母合照自爆遗传亡父两大特征 5岁面对丧父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遗腹子
影视圈
10小时前