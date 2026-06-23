世界杯2026｜招呼大「哥」够经验 民主刚果不败有计

哥伦比亚 VS 刚果民主共和国

Viu99、Now618台周三早上10:00直播

推介：让球 [+1/+1.5] 客胜

C朗拿度在首战表现沉寂，引致队友被球迷网暴，却令人忽略了刚果民主共和国防守上出色的发挥，该队既能压制创造力十足的葡萄牙，今仗面对哥伦比亚同样有力保不败。尤其中坚兼队长赞素梅宾巴补位出色，伙拍拦截力强的云比沙卡，可望阻止路易斯迪亚斯进袭，推介让球受让一球/球半「客胜」。

刚果民主共和国在上仗对夺标热门之一的葡萄牙，全场能将对手射门次数压制在7次，预期入球值更低见0.65，最终逼和对手1:1，足以证明本身防守的组织和紧密程度。侧击力强的葡萄牙鲜能从左路找到传中和进攻机会，实有赖云比沙卡的单防能力之余，更有位置感极为出色的中坚赞素梅宾巴为其执漏，二人合作下，能有效封锁哥伦比亚的皇牌左翼路易斯迪亚斯。

哥伦比亚有前无后

哥伦比亚上仗击败乌兹别克在进攻方面未受太大考验，反而后防大意，被对手透过反击取得8次射门，并失掉一球。今场除面对更强防守，刚果民主共和国的反击速度将带来更大威胁，让球恐让不起一球/球半。马高