世界杯2026｜森巴军誓反弹 大盘手到拿来
更新时间：08:00 2026-06-19 HKT
发布时间：08:00 2026-06-19 HKT
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巴西 VS 海地
推介心水 : 球队入球大细 主队「3.5」大
来到世界杯小组赛第2轮，C组的巴西首轮凭云尼斯奥斯祖利亚个人技术，才勉强以1:1逼和应届非洲杯冠军摩洛哥，表现令人相当失望。这支由杯赛专家安察洛堤带领的「五星」军团，今届目标直指世杯冠军，首轮即遇滑铁卢只得1分。今仗面对同组最弱对手海地，相信凭级数已够将3分手到拿来，推介球队入球大细的主队3.5球「大」。Ling Ling (ig: ling_lingbabe)
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