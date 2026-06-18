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世界杯2026｜继续「范」上作乱 南韩坐和望赢

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-18 HKT
发布时间：07:00 2026-06-18 HKT

墨西哥 VS 南韩
Viu 99台周五早上9:00直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

亚洲球队在今届世界杯展现极强韧力，往往落后时仍斗志旺盛。其中南韩在首战更反胜捷克，高原训练成效显著，有首仗尽显功架的中场黄仁范领军，即使明早A组面对主场的墨西哥时仍有力全身而退，让球受让平手/半球的「客胜」稳开。

亚洲球队在首轮的表现亮眼，南韩、日本、伊朗、卡塔尔及沙特阿拉伯俱能保持不败，除沙特外，其余4队皆曾在比赛中途先落后下抢分成功，当中南韩更以2:1反胜捷克。除斗志顽强外，南韩之所以能在末段反胜，实有赖球队的准备充足。太极虎早在5月18日便抵达北美，并刻意选址位于海拔1,460米的盐湖城为集训基地，以适应高海拔气压和炎热天气。今场跟对捷克时一样在瓜达拉哈拉的阿克隆球场举行，球场处于海拔1,600米，以南韩在上仗显示的体能优势，足证高原问题对球队影响不大。

而南韩在首战漂亮反胜捷克，中场大脑黄仁范成为最大功臣，不但助球队控制大局，更在下半场落后时挺身而出，先亲自攻入扳平一球，随后再助攻队友吴贤揆破网，率军最终反胜。这位飞燕诺中场擅长控制节奏及策动攻势，对球队整体作用甚至比孙兴民及李康仁更重要，足成南韩在今仗正面抢分的重要本钱。

墨西哥队长坐波监

主办国之一的墨西哥在首战轻取南非，今仗跟对手同样手执3分，和波对双方出线形势和长远体力考虑上无疑更有利。加上墨西哥阵中的主力中坚兼队长施萨蒙迪斯上仗领红，今仗须停赛缺阵，或导致防守不稳。预计南韩今仗有力乘虚而入，坐和望赢，让球开出受让平手/半球的「客胜」十分稳阵。马高

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