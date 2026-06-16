世界杯2026｜夏兰特攻无不「克」 挪威半场够稳胜

伊拉克 VS 挪威

Now 618、616台周三早上6:00直播

推介：半场让球 [-1] 客胜

号称最强黑马的挪威，外围赛中展现冠绝全欧的火力，该队王牌兼英超神射手艾宁夏兰特入球能力令人不寒而栗，加上首度亮相世界杯舞台，定必施展浑身解数，领军于明早I组面对同组实力最弱的伊拉克时尽量争取入球，推介半场让球盘客让一球「客胜」。

挪威在世界杯外围赛中录得场均高达4.6入球的惊人数据，进攻火力冠绝欧洲，更被外界一致视为今届世界杯最强黑马。由于同组尚有法国和塞内加尔两支实力强横的劲旅，挪威为顺利出线，将以尽早奠胜及扩大得失球为目标。主帅苏巴根受访时亦明言球队已准备就绪，预计今场开赛即主动抢攻，务求尽早入局。

魔人外围赛场均入两球

既然挪威要强攻，精锐尽出理所当然，入球机器艾宁夏兰特势定正选杀敌。这位25岁射手在外围赛仅上阵8场便狂轰16球，效率惊人，同时今季在球会赛事的表现继续所向披靡，为曼城于英超攻入27球，职业生涯第3度成为英超神射手。其实以夏兰特世界顶级水平的身体质素、爆发力与门前触觉，不论是高空轰炸还是反击均得心应手，面对后防线脆弱及大赛经验浅的伊拉克，即使魔人只是首战决赛周，但要数胡亦绝对不难。

阔别决赛周40年的伊拉克，近期虽曾逼和西班牙，但上仗却以0:2不敌南美弱旅委内瑞拉，17分钟已失掉第一球，足证本身实力有限。今仗面对心存大欲的挪威，伊拉克就算先求稳守，但防线恐难抵挡对手的猛烈强攻，半场让球盘不妨直取让到一球的「客胜」。马高