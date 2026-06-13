意大利盛产跑车且工业发达，来自意国的名帅安察洛堤将现代化工业的高效注入巴西足球，侊如让森巴军团单车变摩托。这支五届冠军近期录得三连胜兼轰入11球，蜕变成效率与技术兼备的劲旅。而以效率见称的翼锋拉芬夏比洛尼更为表表者，今仗势领军力压摩洛哥。让球盘进取地选主让一球「主胜」。马高

安察洛堤的工业革命

这场单车变摩托的「工业革命」在近期表现渐见成效，巴西近期热身赛走势凌厉，录得三连胜兼合共轰入11球，场均入球逾3.5，效率惊人。球队前场的射门转化率大幅提升，这全归功于意大利主帅安察洛堤的战术。他摒弃了过往繁复无谓的个人盘扭，透过更快速的传送和走位撕破对手防线，将意式跑车的高效率与南美足球的细腻技术完美结合，成功让球队蜕变成效率和技术兼备，让久违的森巴足球的皇者风范重现人前。

拉芬夏完美契合安帅体系

效力巴塞隆拿的翼锋拉芬夏比洛尼虽然技术出众，但甚少卖弄脚法，将快、狠、准三个字演译得尽致淋漓。这名28岁翼锋今季在为巴塞隆拿在各赛事共上阵33场，共交出21入球和7次助攻，入球参与率极高。除进攻外，他更不惜气力在前场压迫，并精准地将控球权转化为实际射门机会。这种实用的踢法完美契合安帅体系，是前线最可靠输出点。

摩洛哥早前虽被加冕为非洲国家杯盟主，但主要是在对手因争议被褫夺资格后补上，其非洲冠军身分存在一定水分。这队上届赛事殿军虽然防守组织严密，但面对星光熠熠的巴西时，球员个人质素难免处于全面下风，久守必失下，最终难逃一败。

马高推介

让球 [-1] 主胜

巴西 2:0 摩洛哥

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