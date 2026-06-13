Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯 | 效率与技术结合 森巴单车蜕变「摩」托

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-13 HKT
发布时间：07:00 2026-06-13 HKT

意大利盛产跑车且工业发达，来自意国的名帅安察洛堤将现代化工业的高效注入巴西足球，侊如让森巴军团单车变摩托。这支五届冠军近期录得三连胜兼轰入11球，蜕变成效率与技术兼备的劲旅。而以效率见称的翼锋拉芬夏比洛尼更为表表者，今仗势领军力压摩洛哥。让球盘进取地选主让一球「主胜」。马高

安察洛堤的工业革命

这场单车变摩托的「工业革命」在近期表现渐见成效，巴西近期热身赛走势凌厉，录得三连胜兼合共轰入11球，场均入球逾3.5，效率惊人。球队前场的射门转化率大幅提升，这全归功于意大利主帅安察洛堤的战术。他摒弃了过往繁复无谓的个人盘扭，透过更快速的传送和走位撕破对手防线，将意式跑车的高效率与南美足球的细腻技术完美结合，成功让球队蜕变成效率和技术兼备，让久违的森巴足球的皇者风范重现人前。

拉芬夏完美契合安帅体系

效力巴塞隆拿的翼锋拉芬夏比洛尼虽然技术出众，但甚少卖弄脚法，将快、狠、准三个字演译得尽致淋漓。这名28岁翼锋今季在为巴塞隆拿在各赛事共上阵33场，共交出21入球和7次助攻，入球参与率极高。除进攻外，他更不惜气力在前场压迫，并精准地将控球权转化为实际射门机会。这种实用的踢法完美契合安帅体系，是前线最可靠输出点。

摩洛哥早前虽被加冕为非洲国家杯盟主，但主要是在对手因争议被褫夺资格后补上，其非洲冠军身分存在一定水分。这队上届赛事殿军虽然防守组织严密，但面对星光熠熠的巴西时，球员个人质素难免处于全面下风，久守必失下，最终难逃一败。

马高推介

让球 [-1] 主胜
巴西 2:0 摩洛哥
Now 618、616台周日早上6:00直播

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
01:46
明爱KOL女实习医生被医管局解雇 涉擅用医生帐号浏览病人资料 不诚实使用电脑被捕
社会
9小时前
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
01:54
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
15小时前
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
网红辣妈「3分钟全裸片」误传家长群组 榜一大哥竟是小孩同学爸
即时中国
15小时前
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
2026-06-11 18:47 HKT
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
陈敏儿离世丨圈中好友悲痛悼念 贾思乐盼天家一家团聚 江欣燕闻死讯感愕然忆半年前聚会
影视圈
12小时前
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
01:54
陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照
影视圈
14小时前
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作
影视圈
13小时前
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马场浮世绘｜麦道朗赴英担任副帅
马圈快讯
11小时前
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
铜锣湾AIGLE年度开仓低至3折！$199起入手GORE-TEX风褛/雨靴/运动裤 指定货品额外7折
时尚购物
12小时前
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
00:29
白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片
即时中国
2026-06-12 07:00 HKT