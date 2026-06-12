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世界杯2026｜普列锡复勇「圭」来 美国有力小胜

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-12 HKT
发布时间：07:00 2026-06-12 HKT

美国 VS 巴拉圭
Viu99台周六早上9:00直播
推介：让球主客和 [-1] 和

主办国之一的美国首战面对善守的巴拉圭绝不容易，不过近期热身赛中面对塞内加尔和德国等强手，表现极具水准，而且前锋基斯甸普列锡近期及时回勇，有力主宰球队进攻命脉，可望领军于明早世界杯D组力压防守出色的巴拉圭旗开得胜，推介让球主客和主让一球「和」。

作为今届赛事的主办国，美国有近两年时间由领队普捷天奴精心演练战术，故今仗于洛杉矶主场出战，占尽地利与人和。球队近期热身赛积极约战强队，表现出色，早前以3:2击败塞内加尔，全场创造多次黄金机会；上仗即使以1:2仅负劲旅德国，但依然能与对手拉成均势，全场控球率更达54%，射门多达16次。这些进攻数据充分证明球队火力充足，面对强敌毫不怯场，赛前准备可谓百分百充足。

巴拉圭韧力不俗

进攻核心基斯甸普列锡效力意甲豪门AC米兰，上半季在联赛表现八面玲珑，但下半季却陷入入球荒，惟最近在热身赛中已见回复最佳状态。前在对塞内加尔，「美国队长」不但打破入球荒为球队建功，更交出一记精妙助攻，光芒四射。普列锡拥有极佳的盘扭技术和突破能力，过往在大赛中屡次展现出过人的抗压心理。凭其技术和经验，足以带领球队取得入球。

南美代表巴拉圭球风极为务实，防守非常出色，在外围赛全靠稳健防线突围，由队长古斯达禾高美斯及奥马阿达雷迪率领的防线默契十足，近4场赢3场状态不俗。预计巴拉圭今仗会屯重兵死守，决不会大败，不妨冷敲美国险胜一球。马高

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