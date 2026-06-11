世界杯｜避免出先未「捷」 宁博南韩半和
更新时间：08:00 2026-06-11 HKT
发布时间：08:00 2026-06-11 HKT
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南韩 VS 捷克
Now618、616台周五早上10:00直播
推介：半场主客和 「和」
南韩于世界杯A组首轮斗实力接近的捷克，预计控球能力占优，预计前线球员的创造力和突破力在阵地战中尤为关键。太极虎有连续两季夺得欧联冠军的翼锋李康仁，其级数高且创造力强，有力主宰今场胜负。两军为争取出线，今仗必定步步为营，半场打成平手机会极高，推介半场和。
南韩在外围赛第3圈以6胜4和的不败成绩强势晋身决赛周，其间场均控球率高达75%，加上球员速度及体能均属上乘，今仗极大机会掌握主导权。预料虽然南韩今场会采取主动，然而阵地战依然会小心翼翼，尽量避免后防犯规，以减少让身材高大的捷克靠死球有机可乘。效力巴黎圣日耳门的翼锋李康仁连续两季成为欧联冠军成员，级数超班，季内贡献3个入球及4次助攻，其突破力、创造力和死球的处理势成太极虎破局重要手段。
捷克球员普遍身材高大，极具制空优势，在22个外围赛入球当中，有一半正是来自死球战术。由于两队皆以出线为大前题，首战肯定以不输波为目标，今场难望出现大手交易，半场闷和的机会高唱入云。马高
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