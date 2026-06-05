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国际赛｜挟大胜余威 海地再赢值捧

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-05 HKT
发布时间：07:00 2026-06-05 HKT

海地 VS 秘鲁
香港时间周六早上8:00开赛
推介：让球主客和 [-1] 和

海地近年积极招揽大量血统兵的策略奏效，锋线更有英超冒起的锋将威尔逊伊斯多领衔，明早友赛中立场对秘鲁绝对具备胜望，预计小胜一球问题不大，让球主客和不妨直取主队让一球的「和」。

海地上仗面对纽西兰，在场面上取得压倒性优势，全面控制比赛节奏下，最终以4：0彻底击败对手。这场胜仗正正反映出海地国家队锐意改革的成果，他们成功征召了多名具备实力的血统兵入伍，这些球员大多在欧洲联赛效力，战术素养及个人技术皆相当出色。这批生力军的加入，不仅大幅提升了海地的中场控制力与身体对抗性，更让球队的整体攻守转换变得更为流畅。

海地阵中有超过半数的球员出生并效力于欧洲各地，如法国、比利时及荷兰等。这些球员具备现代职业足球的系统化训练基础，加上海地球员普遍拥有出色的身体质素、速度与个人突破能力。进攻主力前锋更有效力英超新特兰的威尔逊伊斯多坐镇。这位25岁射手今季在英超表现抢眼，在联赛上阵32场，当中11次正选，累积上阵1158分钟。在有限的出场时间内，他合共攻入6个联赛入球，展现极高把握力。这名速度与射术俱备的前锋今季合共起脚43次，当中有17次中目标，预期入球数为4.75球，实际入球量却远超预期，足证其射术精湛及门前触觉敏锐，今仗势成秘鲁防线的心腹大患。

相比之下，世界排名较高的秘鲁状态低迷，作客表现极差，近8场客战仅录得2和6负的劣绩。而球队在南美洲区外围赛表现惨不忍睹，18战只得2胜6和10负只排尾2，期间合共只攻入6个入球，失球却多达21球，锋力极度疲弱。在未能晋身世界杯的情况下，更是欠缺战意，实难寄予厚望。马高

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