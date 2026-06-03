国际赛 | 荷兰照抄阿仙奴闷蛋战术 入球细当收「利」息

荷兰今届点兵以英超球员为骨干，26人大军名单之中，合共有15名英超兵。当中3名主力中坚云迪积克、云迪云及云赫基皆极善顶，绝对能在死球战术中，对敌军防线造成极大威胁。今仗对手阿尔及利亚的防守组织能力强，后防极韧，预计两队的入球数字偏少，推介入球大细两球半「细」。马高

橙色军团后防7名英超兵水准有保证

早前由朗奴高文带领的荷兰公布世界杯最终26人大军名单，其中共有15名英超兵，包括3名门将及7名后防球员，整条防线的防守质素甚具保证。反而，过往盛产顶级翼锋和射手的荷兰，在锋线上却出现青黄不接的问题，加普及刚伤愈的射手迪比仍难以独力担起重任，球队在外围赛只能两度跟实力较接近的波兰打成1:1平手。荷兰在今届决赛周能走多远，跟其防守表现有极大关系，防线稳健度及集中力将直接决定球队的最终命运。

仿傚兵工厂苦练死球

既然前线火力不足，荷兰主帅朗奴高文决定针对死球战术下苦功。阵中3名主力中坚云迪积克、云迪云和云赫基皆极善顶，经常在死球战术中产生巨大威胁。这3名带刀侍卫在今季英超联赛合共攻入13球，强大的制空能力，足以弥补球队的进攻质素。高文坦言，考虑到北美赛区酷热的天气，死球及界外球战术能有效节省体力，并明言会以阿仙奴的死球战略为蓝本。面对密集防线，橙色军团的高空轰炸绝对是破局关键，尤其面对着重防守的对手时，其死球战术更显重要。

阿尔及利亚的防守纪律性极高，绝对不轻易给予对手进攻空间。在非洲国家杯的防守表现相当亮眼，5场赛事有3场保持不失，合共只失3球，防线极韧。预计今仗阿尔及利亚面对实力稍占优的荷兰，会采取稳守突击策略，这势必令前线创力一般的荷兰面临严峻考验，一场入球偏少的闷战在所难免。

马高推介

入球大细 [2.5]球 细

荷兰 1:0 阿尔及利亚



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