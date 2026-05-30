欧联｜全民皆「兵」 圣日耳门卫冕在望

巴黎圣日耳门 VS 阿仙奴

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推介：主客和和

卫冕冠军的巴黎圣日耳门晋级过程说服力十足，而且防守实力不容忽视，表现全面。该队有擅长后上突袭的夏基美随时好梦重温，有力于今晚欧联决赛于匈牙利中立场跟阿仙奴的带刀侍卫大斗射术，预料双方法定时间或难分胜负，可敲主客和的和。再考虑到往绩占优，冠军再补一注巴黎圣日耳门亦无不可。

巴黎圣日耳门自杀入淘汰赛后，表现一圈比一圈上力，16强及8强先后淘汰两大英超劲旅车路士及利物浦，其中对红军更是两回合合计4:0完胜兼零封；4强则6:5淘汰在德甲破尽入球纪录的拜仁慕尼黑，首回合更一度5球中目标攻门全部得手，足证攻守兼备。教练安历基更直言圣日耳门的防守表现经常被人忽视：「球迷总是谈论前锋的入球助攻，却从未关注他们在防守的贡献，其实任何球员在无球时都必须防守，篮球亦然，否则不可能赢。」

故此，圣日耳门要求进攻球员回防，但同时防守球员亦有不俗进攻造诣，伤愈复出的夏基美正是表表者。这位右翼卫今季各赛共交出5入球10助攻，今届欧联贡献6记助攻更是所有球员并列最多，能传善射名副其实带刀侍卫。其实夏基美于大赛后上入球已属司空见惯，上届欧联决赛正是这位27岁摩洛哥队长先开纪录，为5球血洗国际米兰掀起大胜序幕，今场再次成功后上得手亦不足为奇。

阿仙奴有身高优势

而新科英超冠军阿仙奴的猛将则集中在防线，9场清白之身属今届36队最多，坚壁清野。4强次回合1:0击败防守硬朗马德里体育会，虽然凭布卡约沙卡门前扫入奠胜，不过兵工厂全场空中成功争夺14次，比对手还要多3次，再考虑到防线全属加比尔马加希斯等善顶之辈，死球身高优势明显，配合领队阿迪达今季英超赖以成功的沉著控球踢法，有力抗衡。

预料今场决赛张力十足，大部分时间互相制衡，法定时间不分胜负机会不低，主客和的和十分值博。同时考虑到上届欧联4强圣日耳门两回合都能赢波，心理层面占优，冠军球队巴黎圣日耳门亦是稳阵之选。加利李尔