南自杯｜回流兵尽显级数 彭美拉斯势大胜

彭美拉斯 VS 青年体育会

香港时间周五早上6:00开赛

推介：波胆 3:0 & 4:0

南美自由杯F组实力最强的彭美拉斯暂时只排小组第2，仍未锁定出线权，明早在后最后一轮于主场对青年体育会定必出力争胜，曾效力曼联和富咸的进攻中场安达斯彭利拿今季在巴甲已交出9个助攻，全面主导球队进攻，有其穿针引线，可望轻松大胜，对碰波胆取3:0及4:0。

巴甲球队统治自由杯多年，彭美拉斯实力更为巴甲顶流，球队现时在巴甲以7分之差在榜首大幅领先，尤其上仗联赛作客以3:0正面击败强敌法林明高，足见状态和质素。彭美拉斯队中有不名曾在欧洲顶级联赛揾食后回流的主力，除从狼队高价加盟的祖汉阿里亚斯，更有在英超效力多年的进攻中场安达斯彭利拿，这名曾为富咸主力的创造型中场，在联赛已有9个助攻，大幅领先助攻榜，有其压阵，不难破对手密集防守。

青年体育会虽在数字上仍有一定机会，但实力明显为全组最差，加上作客的不利因素，难以对实力上有极大差别的主队造成阻力。预料客队破蛋乏力，一于以波胆3:0及4:0作对碰。马高