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南自杯｜有力后发先至 博小保加「和主」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-28 HKT
发布时间：07:00 2026-05-28 HKT

小保加 VS 天主教大学
HOY 76台周五早上8:30直播
推介：半全场「和主」

南美自由杯D组最后一轮生死战，阿根廷班霸小保加将坐镇主场，迎战智利球队天主教大学。小保加上次交手时作客以2:1取胜，说明在实力上占优。同时，球队首席射手梅伦堤尔今季联赛已交出5个入球及2次助攻，射门欲和把握力皆强，必成关键。预料今仗小保加面对客军死守，需时间破局，推介半全场「和主」。

双方在今届分组赛首循环碰头，小保加作客以2:1力克天主教大学，在主场优势极明显的南美足球来说，足以反映实力上有明显优势。小保加上仗在主场对高士路，全场控球率高达54%，狂轰28次射门及10次中目标，预期入球更达2.29球，形势完全碾压对手。可惜在占尽优势下，小保加末段更有入球被VAR取消，最终才被逼和1:1。小保加目前在D组形势紧凑，现时要出线必须击败对手，今仗战意毋庸置疑。

小保加今仗要全取三分，将极度依赖主力射手梅伦堤尔的发挥。这位乌拉圭前锋今季表现相当稳定，在联赛上阵共979分钟，交出5个入球及2次助攻。更值得留意的是，他的射门欲强和准绳度高，今季联赛已有31次射门，当中13次中目标。在上仗对高士路时梅伦堤尔展现出极佳状态，不但先开纪录，开赛仅15分钟便接应柏利迪斯助攻破网，全场更极具威胁。可惜小保加在被追平后，下半场更有入球被吹走。当时他在比赛末段成功将皮球送入网窝，但VAR判定队友手球在先入球无效。尽管如此，这名射手在前线的巨大破坏力，今仗誓必成为撕破对手防线的最强武器。

天主教大学半场必保守

天主教大学近绩一般，球队上仗在联赛以1:2不敌高路高路，近6战2胜3和1负，状态明显回落。在自由杯分组赛5战暂得7分，但实际亦仅得5个入球，攻力平庸。今仗作客阿根廷，天主教大学在战术上必先求和，上半场料会派出重兵全面退守。预料小保加半场将受制于客军的密集防御，换边后才能凭借火力打破僵局，顺利全取三分。马高

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