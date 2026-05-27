欧协联决赛 | 超前部署养精蓄锐 「简」单主胜撑水晶宫捧杯

水晶宫为捧杯韬光养晦，而且在欧协联的晋级过程韧力十足，今晚一场过踢决赛，甩辘的可能极低。球队有新晋法国国脚中坚麦辛斯拿确斯镇守中路，势于今场在德国中立场的决赛中，力克级数有别的华历简奴，让球开出主队仅少让平手/半球，实属笋盘，「主胜」万勿错过。加利李尔

近4仗留力为捧杯

水晶宫虽然对上4场各赛仅录2和2负，但近况绝对不能作准，皆因最后数轮联赛都作出不同程度轮换，而且领队加斯拿曾提出对阿仙奴的联赛煞科战提早一日举行，好让球队有更多时间回复，不过最终未获接纳，故近4场各赛不胜或多或少有一定保留，甚至可说是为今场决赛提前部署。

水晶宫虽然对上4场各赛仅录2和2负，但近况绝对不能作准，皆因最后数轮联赛都作出不同程度轮换，而且领队加斯拿曾提出对阿仙奴的联赛煞科战提早一日举行，好让球队有更多时间回复，不过最终未获接纳，故近4场各赛不胜或多或少有一定保留，甚至可说是为今场决赛提前部署。

水晶宫晋级似难实易

水晶宫的晋级过程虽然偶有风浪，如16强附加赛及16强对辛连斯基及AEK拉亚拿卡的首回合，都未能赢波，但最终都过了关，反映曾领法兰克福赢过21至22欧霸冠军的加斯拿，深谙欧战晋级窍门，今晚一场过踢决赛，反而更值得信赖。人脚上，水晶宫不单止有多名国脚压阵，当中更有不少属世界杯具争标实力的大国。中坚麦辛斯拿确斯今季长时间保持高水准，三月首获法国国家队喼帽，最近更力压班捷文柏华特等经验战将，入选世界杯26人大军名单，表现货真价实。加上麦辛斯拿确斯欧协联共入两球，比联赛还要多1球，今场领军稳守之余，随时死球建功亦不足为奇，令水晶宫胜算再添一筹。

西甲代表华历简奴则全队只有两人有机会踢世界杯，其中一位摩洛哥国脚艾克贺马治不但三月已落选，而且今场因伤上阵成疑，球员级数进一步削弱。让球开出主队仅少让平手/半球，慎防转盘「主胜」有买趁手。



加利李尔推介

让球[0/-0.5] 主胜

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