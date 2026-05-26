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南自杯｜见机行事 学生队主场「一」决生死

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-26 HKT
发布时间：08:00 2026-05-26 HKT

学生队 VS 麦德林独立
HOY 77台周三早上8:30直播
推介：总入球[1]

学生队守强攻弱，且控球能力平平，只能看准时机与对手一决雌雄。该队有宝刀未老的门将梅斯利拿力拒来犯，势于明早南美自由杯A组生死战，跟同样攻力一般的麦德林独立一球定生死，总入球[1]开出机会不低，绝对可敲。

主队阿甲代表学生队赛前排小组第3，仅1分落后次席的客军，今场必须赢波才可抢占头2出线16强，目标鲜明。不过，学生队于今届自由杯5战只入5球而失5球，场均控球率仅43.4%，32队中只排第26，加上对上两场各赛均0:1败走，故即使今仗主场出击，亦未必有能力向对手施压。犹幸乌拉圭门将梅斯利拿表现依然神勇，自由杯场均3.8次扑救亦算不俗，良好表现更令这位38岁老将阔别国家队4年后重新入选，并在3月友赛作客1:1迫和英格兰一役作出4次扑救成不败功臣，今场势可领导防线不致多失。

客军麦德林独立今季饱受双线作战之苦，哥甲仅于20队排第11，自由杯5战亦只入6球，攻力平平。特别留意，麦德林独立于自由杯场均前场成功逼抢1.4次，在32队排尾2，加上形势使然和波亦可达成出线目标，今场多数缩后伺机反击。预料两军一球决胜负，总入球[1]诚意推介。加利李尔

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