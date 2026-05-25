德甲｜中坚助攻「邦」到手 博狼堡仅胜上岸

柏达邦 VS 禾夫斯堡

beIN SPORTS CONNECT周二凌晨2:30直播

推介：让球主客和 [+1] 和

禾夫斯堡首回合已发挥超水准，未能领先完全欠运，次回合有力法定时间内解决对手。有组织力一流的中坚高利亚拉基斯于后场策动攻势，势于今晚德甲升班附加赛次回合作客有前无后的柏达邦时延续优势，让球主客和客队让一球的「和」属合理之选。

虽然客队禾夫斯堡因排德甲第16而要沦落至出战升班附加赛，但近6场联赛仅输1场，其实走势不算太差。首回合即使只闷和0:0，然而狼堡全场攻门17对2次，及成功传球512对261次，足证长时间控制战局，而前半场传球更达310对80次形势全面占优，可见两军实力差距巨大。考虑到狼堡今场作客未必大举抢攻，但控制场面必定不成问题，完成赢波任务机会极高。

而禾夫斯堡要继续以传球控制形势，中坚高利亚拉基斯是胜负关键。这位希腊中坚首回合表现进取，3次创造机会属两队最高。高利亚拉基斯有如此出色的后场组织能力，皆因狼堡善打3中坚阵式，而身为左中坚的他有不少机会到三闸线传中，加上其精准落点，故首回合能造出预期助攻值0.85，不足为奇。另外，作为后卫的高利亚拉基斯本身踢法十分进取，今季联赛已收获4个入球，属球队第3多，后上入楔甚具威胁。狼堡有高利亚拉基斯的长传输送及后上突入，有力在张力十足的环境下打破僵局。

柏达邦主场有前无后

主队柏达邦则近6场各赛只录1胜，走势平平，然而主场表现大开大合，近10场作东全部均有入球及失球，今场有力破蛋。预料客队实力占优，加上后半场持续制造机会，势可赢一球达成护级目标，一于取让球主客和客让一球的「和」。加利李尔