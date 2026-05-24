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英超｜宾福特目标鲜明 两波胆最有「利」

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-24 HKT
发布时间：08:00 2026-05-24 HKT

利物浦 VS 宾福特
Now 627台今晚11:00直播
推介：波胆 1:1 & 1:2

宾福特仍为欧洲赛资格而战，战意明确，加上翼锋丹高奥达拉状态火热，上仗梅开二度兼于尾段建功，个人突破及入球能力大有保证，今仗有力继续领军作客近况低迷的利物浦时主动抢攻，预计客军可爆冷抢分，波胆推介1:1及1:2。

客队宾福特今季录得14胜10和13负的成绩，以52分暂列第9位。为争取球会史上首次进军欧洲赛的资格，今仗其争胜斗志毋庸置疑，绝不会比近况差的利物浦低。虽然球队近期胜率不高，但上仗面对水晶宫时展现出韧力，两度落后下最终以2:2逼和对手。当中，翼锋丹高奥达拉的表现光芒四射，个人梅开二度，最终于88分钟入球并为球队抢回重要1分，其斗心和突破力成为球队力争入球的重要条件。

排第5的利物浦近期状态低迷，近四战不胜之余，防守更错漏百出，近3仗狂失8球。球队入球数字偏低，近9次主场有5次最多入一球，军心明显散涣。不过，今仗或是穆罕默德沙拿的告别战，或足以争取入球作道别。预料主队可以入波但不足取胜，一于以波胆1:1及1:2作对碰。马高

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