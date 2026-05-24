英超｜战意凌驾一切 捧韦斯咸「主胜」

韦斯咸 VS 列斯联

Now 630台今晚11:00直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

韦斯咸在英超煞科战主场对列斯联，上演生死一战。铁锤帮今仗必须全取3分并寄望热刺落败方可成功护级，相比起早已上岸的列斯联，在斗志及求胜心上无疑远胜对手。中场核心马迪奥斯费南迪斯今季表现极为突出，多项数据冠绝全队，可推动球队争胜。战意高昂下铁锤帮必于开局即展开猛攻，推介半场让球平手/半球「主胜」。

赛前排第18的韦斯咸护级形势岌岌可危，球队近期经历联赛3连败，近5场英超仅入3球，表现令人担忧。然而，来到煞科日韦斯咸已再无退路，今仗必须击败列斯联，并寄望竞争对手热刺全失三分，才能奇迹保住英超席位。因此，铁锤帮在抢分动力及争胜决心上，绝对凌驾于无欲无求的列斯联。事实上，韦斯咸主场作战并非毫无竞争力，前仗在主场对阿仙奴时表现绝不失礼，全场更录得9次射门，展现出不俗的进攻威胁及拼搏精神。

虽然韦斯咸整季表现欠佳，但年仅21岁的中场马迪奥斯费南迪斯是阵中最大亮点。这位年轻小将以充满活力及全能的表现赢得广泛赞誉，联赛场均3次成功拦截、5.4次夺回控球权、共35次突破防线传球等多项关键指标均为队中前3。领队纽奴亦盛赞其工作态度及技术，认为他在中场为球队提供动力。名宿艾殊利威廉士在节目中更形容他为「一股清泉」，赞扬他能从容地退至中坚位置指挥若定，并在触球及传球数据上统治中场。今场护级生死战，状态大勇的M费将是球队争取奇迹的关键核心。

列斯联无心恋战

作客的列斯联早已宣告上岸，煞科战只是例行公事，加上近期战意明显回落，上仗对白礼顿一役全场竟只录一次射门，在已无斗心下出战，最终却幸运地赢波而回，今场面对战意较佳的主队韦斯咸实难有作为。马高