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德国杯 | 最强火力 vs 脆弱防线 拜仁可名留青「史」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-23 HKT
发布时间：07:00 2026-05-23 HKT

拜仁慕尼黑暌违德国杯多年，争冠动力必增，加上强大火力已创历史新高，有力狂数史特加。拜仁有新晋国脚中场兰纳特卡尔随时后上突袭，势于今晚德国杯决赛大破防线脆弱的史特加，让球开出主队只少让一球/球半实属笋盘，「主胜」万勿错过。加利李尔

拜仁对史特加往绩一面倒


虽然拜仁慕尼黑廿次夺冠是德国杯历史上最多一队，但原来这支新科德甲冠军对上5届连决赛都不入，今次入决赛斗心必强。往绩上，拜仁对史特加具压倒性优势，包括联赛两循环作客大胜5:0及主场赢4:2，连同季初超级杯赢2:1，各赛已录跨季5连胜对方，心理上先胜一仗。

恐怖攻力-入球多过旧纪录21球


数字上，拜仁今季入球屡创新高，上周德甲煞科日主场5:1大胜科隆后，联赛34战入122球，不但超越德甲史上单季入101球这旧纪录有21球之多，更是欧洲5大联赛有纪录以来第2多，仅比1947至48球季拖连奴在意甲攻入125球少3球。


拜仁攻力无出其右，锋线粒粒皆星固然重要，但今场决赛要达成大胜任务，进攻中场兰纳特卡尔表现更有保证。这位18岁小将今季各赛已交出9入球7助攻，能传善射，良好表现更令他压倒队友汤比斯卓夫入选德国世界杯26人名单，故今场决赛必尽情表现以证实力，甚至为自己在世界杯争取更多上阵时间。


力争卫冕德国杯冠军的史特加，近5场亦2胜3和未尝一败，惟只因对手实力平平，即使主场对护级分子云达不来梅都只能各一言和，走势的水分甚高。再者，史特加已直落6仗未能保清白之身，其间共失12球，防线不堪一击实难信赖。让球开出主队只少让一球/球半，「主胜」慎防转盘有买趁手。


加利李尔推介
让球 [-1/-1.5] 主胜
香港时间周日凌晨2:00开赛

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