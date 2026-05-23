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女子亚冠杯|东京绿茵具说服力 波胆好分成诱「茵」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-23 HKT
发布时间：07:00 2026-05-23 HKT

东京绿茵女足晋级过程说服力十足，而且阵上态度积极，表现必有保证。今日有状态大勇的翼锋盐越柚步压阵，力足于女子亚冠杯决赛中，力克消耗巨大的内古香女足，波胆2:0及3:0对碰最正路。加利李尔

女子亚冠杯已到决赛阶段，东京绿茵女足晋级过程显示极强攻力，8强战先5:0大胜拉古拿骏马女足，4强战再3:1力克墨尔本城女足，两场共22次中框攻门，火力强得令人咋舌。阵中翼锋盐越柚步甚具威胁，这位日本国脚于4强赢墨尔本城一役，个人梅开二度，分别上半场接应传中门前扫入，下半场则乘对方门将扑出不远，补射入网锁定胜局，两球都显示敏锐的门前触觉。

北韩代表内古香女足4强则惊险得多，下半场落后一球下2:1反胜水原FC女足晋级，惟全场6次攻门比对手还要少3次，尾段挨打下，能不致多失实属有运。今场级数差距明显，一于扫齐波胆2:0及3:0。


加利李尔推介
波胆2:0 / 3:0
HOY 76台今日下午1:00直播

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