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意甲｜费伦天拿越战越勇 势「主胜」谢幕

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-22 HKT
发布时间：08:00 2026-05-22 HKT

费伦天拿 VS 阿特兰大
Now643台周六凌晨2:45直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

费伦天拿今季联赛尤如坐过山车，犹幸下半季及时回勇，上场更力挫宿敌士气大振。该队有脚风大顺的翼锋文诺索罗门于边路突袭，有力于今晚意甲主场谢幕战面对无欲无求的阿特兰大时坐和望赢，让球受让平手/半球的「主胜」实属笋盘，万勿错过。

赛前排意甲第15位的主队费伦天拿，季初一度经历15场不胜的颓势，有18轮更身处护级漩涡之中，幸好经过冬窗一系列球员买卖后成绩立即反弹，近10场联赛录4胜5和1负佳绩，上场联赛更在最终少打一人情况下，作客2:0击败宿敌祖云达斯，更令老妇人在争夺前4席位受重挫，可谓一吐乌气。

费伦天拿翼锋文诺索罗门是其中一位领军季中回勇的功臣，这位从热刺借入的左翼盘一直表现抢镜，上场击败祖云达斯一役便贡献了一记助攻。考虑到近两季曾被外借至3个不同联赛，已26岁的索罗门为免再成人球，定必在已肯定夺得第7位而毋须搏命的阿特兰大身上施展浑身解数，争取表现以觅得良主。主队动力稍胜一筹，受让平手/半球的「主胜」稳执半个盘，慎防转盘有买趁手。加利李尔

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