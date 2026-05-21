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比甲｜赢波封王在望 布鲁日必赢够两球

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-21 HKT
发布时间：08:00 2026-05-21 HKT

梅赫伦 VS 布鲁日
香港时间周五凌晨2:30开赛
推介：让球主客和 [-1] 客胜

尽管在比甲常规赛只能以次名完成，布鲁日在冠军阶段的赛事却尽显超班实力，8场录7胜1负，现时在尚余两轮赛程下以4分领先圣基莱斯联，只要今晚作客梅赫伦时全取3分即可提早封王。希腊翼锋索利斯质素大超班，在近8战一人交出6个入球加8次助攻，领军赢多于一球无难度。推介让球主客和客让一球「客胜」。

在欧联有出色表现的布鲁日在比甲的常规赛阶段完成后，仍落后上届冠军圣基莱斯联，踏入最终冠军阶段，球队表现越发出色，在8轮赛事中赢得7场，合共射入25球，尽显实力，尤其在上仗以5:0大胜圣基莱斯联后，即以4分之差反先，今仗对梅赫伦时全取3分，即可重夺联赛冠军。

索利斯能传善射

布鲁日的希腊翼锋索利斯这8仗交出6入球加8助攻，参与球队逾半入球，状态勇极一时。此子今季在各赛共射入20球另添27次助攻，在比甲显得大超班，有其助阵，在冠军组敬陪末席的梅赫伦只能输少当赢。马高

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