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欧霸｜C朗争沙特首冠 艾纳斯「克」敌有法

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-21 HKT
发布时间：07:00 2026-05-21 HKT

艾纳斯 VS 达马克
香港时间周五凌晨2:00开赛
推介：波胆2:0

年薪高达2亿欧元的C朗拿度落户沙特职4季，至今仍然未为艾纳斯赢得任何重要锦标，今晚在主场举行的联赛煞科战对护级区的达马克，定必全力求胜，以捍卫其尊严。以艾纳斯季内主场近9成的胜率，加上场均2.6球的火力，赢波应无疑问，推介波胆2:0有不俗回报。

4年前，坐拥全球最多资金的基金，沙特公共投资基金（PIF）宣布其鸿图大计，收购国内传统四大球会，不惜天价从世界各地找来名牌巨星加盟，以图在世界足球版图上割据一方。其中，曾三度在联赛封王的艾纳斯更以天价薪酬，找来前金球奖得主C朗拿度作为生招牌。

据报艾纳斯给C朗拿度开出每年2亿欧元的巨额保证底薪，可是艾纳斯上季不但在亚冠精英杯负于川崎前锋，联赛更只能得第3，结果今季降格至亚冠2，可惜上周在其主场举办的决赛中，仍再一次饮恨于日职的大阪飞脚。

今季在祖奥菲历斯加盟后，艾纳斯在表现和稳定度上有明显改善，在联赛取得极佳开局，在今晚联赛煞科战前球队仍以2分之差领先次席的希拉尔。只要在主场顺利在护级边缘的达马克身上全取3分，即可重夺失落6季的联赛冠军。以球队的实力，和高达87.5%的主场胜率，取胜应无疑问。

达马克求1分焗守

作客的达马克现时距离降班区只有2分，实际上只要打和即可护级成功，今仗大部分时间定必全力退守。预计入球数字不多下，博让球盘深至两球/两球半稍欠吸引力，不如简单一注波胆2:0，有5.7倍分头已非常值博。马高

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