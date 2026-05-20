挪超｜火力回复 波杜基林特让两球照捧

史达 VS 波杜基林特

香港时间周四凌晨0:00开赛

推介：让球主客和 [-2] 客胜

波杜基林特重现去季的强劲攻力，各赛近4战共轰14球，展现霸道火力。今仗挪超出征早前的手下败仗史达，绝对可再次轻取对手。另一方面，进攻中场赞斯侯格近期全面复勇，连续两战交出入球和助攻，可助球队轻松拆穿对手防线大胜，推介让球主客和客让两球的「客胜」。

客队波杜基林特今季挪超表现稍为反复，惟近期更已重现去季的强劲攻力。在近4战各赛，球队合共轰入14球，火力惊人。这支卫冕之师进攻点众多，让对手防不胜防。更重要的是，曾效力AC米兰及法兰克福的26岁进攻中场赞斯侯格近期全面复勇。这位星级翼锋在今届欧联赛事交出6球及交出5次助攻，为队中核心，今季联赛重开却未能承接去季勇态，直至近两战为球队交出入球和助攻，逐渐回复旧观，有其穿针引线下，球队定能撕破敌方防线。

至于主队史达防守表现惨不忍睹，开季9场已失22球，场均失球高达2.44球，后防形同虚设，两队近期交锋，史达早前作客波杜基林特时曾以0:5惨败。可见双方实力差距极大，今仗实难阻挡客军进袭。马高