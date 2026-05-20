欧霸｜夺「堡」奇兵压阵 维拉捧杯在望

弗赖堡 VS 阿士东维拉

Now643台周四凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

阿士东维拉近期收放自如，刚战轻取利物浦锁定来届欧联席位，势为今场欧霸决赛减压。中场摩根罗渣士不但上仗交出1入球和1助攻，欧霸亦表现出色，今战对弗赖堡可望领军凯旋兼助领队艾马利一圆5夺冠军美梦，让球盘客仅让半球/一球，「客胜」机会高唱入云。

阿士东维拉在上仗英超4:2大胜利物浦，加上欧霸4强次回合主场以4:0狂数诺定咸森林，这些极具说服力的大胜，都充分说明球队留放有度，总能在重要场合交出顶级表现，大战值得信赖。

维拉多年来在欧洲赛场未有表现，这份对重温欧洲冠军梦的渴望，完美匹配领队艾马利对欧霸杯极具执念的态度。以维拉在今届淘汰赛的强势表现，连续两圈轻松大数博洛尼亚和森林晋级，极大机会在今场轻取弗赖堡捧杯。

数据显示，维拉中场摩根罗渣士近期成为最可靠的输出点，其后上攻门能力，往往令对手难以防范。这位英格兰新星今季各赛已交出13个入球和10次助攻，绝对是阵中不可或缺的攻击核心，而欧霸共创造机会27次，其中5次更为黄金机会，两项数据均在队中领先。上仗对利物浦，罗渣士全场贡献1入球1助攻，连同对森林及博洛尼亚的欧霸关键战，他亦持续交出入球及助攻。这种极具威胁的后上杀手本色，势必成为维拉今仗最强武器。

弗赖堡防线脆弱

而弗赖堡近期防守表现令人担忧，今季德甲合共失57球，联赛对上一次作客汉堡一役更单场失掉3球落败，防线漏洞百出。面对今季在欧霸杯已轰入28球、攻力冠绝列强的阿士东维拉，弗赖堡单薄的防线实难招架。马高