英超｜枪手只求3分 不失赢波「尼」料

阿仙奴 VS 般尼

Now621台周二凌晨3:00直播

推介：波胆2:0及3:0

阿仙奴防守固若金汤，失球数字极低，今仗主场迎战榜尾的般尼，全取3分毫无悬念，关键只在于能赢多少球。门将大卫拉耶今季已18次保持大门不失，屡救险球助球队稳操胜券。阿仙奴现时攻守兼备，般尼只能输少当赢，今仗推介波胆2:0及3:0。

阿仙奴不论在联赛或欧联同样展现出最强防守力，近期失球极少之余，进攻端亦全面回复高水平表现。值得一提，除了失球数字极少之外，兵工厂同时也是联赛中领红牌最少以及输12码最少，反映出球队防守时极具纪律，鲜有卤莽犯规。

目前兵工厂在联赛榜领先，余下两场赛事只要全取6分即可顺利夺冠。因此，球队今仗唯一目标就是稳夺3分，在争标关键时刻，净胜多少球反而不再重要，最重要是避免犯错失分。

阿仙奴门将大卫拉耶今季表现堪称完美，无可挑剔。这位西班牙门将今季在全部36场联赛皆有上阵，合共交出18场保持大门不失的惊人纪录，成功力压基安卢基当拿隆马及甸恩轩达臣等门将，连续第3届夺得英超金手套殊荣。

不仅在联赛威风八面，他在欧联赛场亦创下单季9场不失球的佳绩。距离阿仙奴名宿大卫施文在93至94及98至99球季创下的单季19场不失球球会纪录仅差一场。教练阿迪达及外界对他评价极高，认为他制空力极强、长传精准以及封位冷静，彻底升华了兵工厂的防线。

般尼作客场场有失球

反观作客的般尼早已笃定降班，无论在整体能力还是战意上皆欠奉。般尼同时是今季英超作客防守最差的队伍，18场失45球，且从未在作客下保持过清白之身。面对锐不可当的阿仙奴，般尼在酋长球场绝无反扑之力，战术上只能选择全军退守，望输少当赢。预期阿仙奴取得两球优势后，比赛即进入垃圾时间，波胆2:0及3:0对碰属合理之选。马高