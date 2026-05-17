英超 | 争护级无退可路 韦斯咸「纽」尽六壬



韦斯咸距离安全区仍差至少两分，余下两轮已无退路。上仗虽然落败，但表现其实不差，加上有圣占士公园克星查洛保云及汤马士苏锡克双双领军，今晚英超有力后上反胜防线松散的纽卡素，主客和客胜可作单头，半全场「主-客」亦值得一试。加利李尔

赛前排第18的客军韦斯咸，为护级必须全取3分，战意鲜明。球队近期遇强队亦不落下风，上场虽然主场0:1负阿仙奴，但下半场曾有中场马迪奥斯费南迪斯接应柏保路撞墙单刀射失，更有补时入球被VAR否决，并非一面倒劣势。

查洛保云边路突破具威胁



再者，韦斯咸进攻仍有可靠的爆破点，队长查洛保云上次作客圣占士公园助球队赢2:0，这位英格兰翼锋就交出1次助攻，并有4次成功扭过对手为全场最多，边路突破甚有威胁。此外，中场汤马士苏锡克近年面对纽卡素亦特别有心得，英超曾攻入纽卡素5球属其职业生涯最多的一队，名副其实是喜鹊克星。有保云边路制造机会，再配合擅长后上及制空力强的苏锡克，铁锤帮可在运动战及死球制造全方位威胁。

纽卡素失7个十二码英超最多



现排中游第13的主队纽卡素，今季在领先情况下丢失27分属英超最多，领先后容易松懈。再者，近14场联赛只得1场保持不失，同时联赛共失7记12码属英超最多，防线明显欠缺纪律。预料垂死挣扎的韦斯咸有力踢出超水准，分头近3倍的主客和客胜已十分和味；就算今场主队能先开纪录亦不足信，半全场「主-客」有25倍极佳赔率，十分抵玩。

加利李尔推介

主客和 客胜 , 半全场「主-客」

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