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英超｜周三夜赛之王 曼城继续抢「宫」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-13 HKT
发布时间：07:00 2026-05-13 HKT

曼城 VS 水晶宫
Now621台周四凌晨3:00直播
推介：波胆3:1或4:1

曼城现时落后阿仙奴5分，但少赛一场，今晚深夜在主场全力迎战水晶宫，以图持续向榜首施压。蓝月近5场联赛录4胜1和，共入12球，火力十足而成绩稳定，锋线多点开花，特别是翼锋谢利美杜古近期脚风极顺，频频取得入球及助攻，势必成为水晶宫防线的最大威胁。预计曼城能轻取对手，推介波胆3:1或4:1。

主队曼城进攻保持高水准，过去16次作东有14仗能攻入两球或以上，而英超逢周三的主场赛事，更保持36场不败的惊人纪录。上仗英超面对宾福特，蓝月全场占尽优势，全面控制战局之下以3:0轻取对手，尽显霸气。首席射手艾宁夏兰特目前以26个入球领先英超射手榜，配合其余进攻点，足以撕破任何防线，今仗争胜全取3分毫无悬念。

虽然安东尼施美安近期哑火，但凭另一翼锋谢利美杜古及时爆发，曼城季尾仍能保持强劲火力。这位比利时国脚近况大勇，近6场合共炮制7个入球与助攻，这数据已追平他之前24场比赛的总和。

谢利美杜古今季英超累积入球助攻各5记，突破能力极具威胁。领队哥迪奥拿亦对他赞不绝口，直指杜古的进步不可思议，大赞其盘扭技术达到顶级水平、入球能力明显提升以及工作态度勤奋，是争标路上的关键人物。

水晶宫有力破蛋

作客的水晶宫虽然整体实力不及曼城，但近5仗合共攻入8球，进攻表现不容忽视。尽管过往作客曼城输多赢少，但今季球队作客得分能力甚至略优于主场。面对踢法主动的曼城，水晶宫有望把握反击机会取得进帐，在蓝月亮身上成功破蛋。马高

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