英冠 | 争升英超无保留 圣徒米堡演入球秀

修咸顿今季场均入1.8球，位列全英冠第2，进攻中场芬恩艾萨斯后上取分能力出众，至今交出 11球及8次助攻。米杜士堡火力亦强，场均攻入1.6球位列第4。考虑两军均属进攻派，升班附加赛次回合定必激战驳火。推介入球大细2.5球大，预期双方将合演入球骚。马高

修咸顿创造力佳

修咸顿进攻数据令人惊艳，今季共创造133次黄金机会冠绝联赛，场均5.3次射正及56.6%控球率，反映强大压迫感。核心芬恩艾萨斯状态大勇，他不仅以11球成为队中首席神射手，更创造15次大机会及62次关键传球，早前对曼城的英足杯亦射入世界波一度取得领先。爱尔兰国脚在前场传控具侵略性，是撕破防线的利器，配合圣徒极高进攻效率，其表现值得球迷密切留意。

米杜士堡入球能力持续高企，场均攻入1.6球排名第4，其场均控球率59.5%及在对手禁区内触球达1455次均属联赛之冠。预期入球值高达72.1，足证球队具备极强组织力，绝对有力与修咸顿周旋到底，其进攻威胁绝对不容忽视。



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入球大细 [2.5球] 大

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