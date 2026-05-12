西甲 | 西甲第五可踢欧联 贝迪斯求胜心「切」

贝迪斯近4仗联赛入球高企，前场进攻四人组合作无间，加上进攻中场柏保路科奴斯在中场穿针引线，不断为锋线提供弹药，火力相当猛烈。球队目前在西甲联赛排第5位，更可获来季欧联参赛资格，今仗面对实力较弱的对手，务必在主场击败艾尔切全取三分。预计双方将上演攻防大战，推介波胆2:1/3:1。马高

西甲第5可打欧联经济诱因大

贝迪斯近期火力全开，近4仗联赛合共攻入9球，展现出强大的进攻能力。前场进攻四人组包括祖安靴南迪斯、艾沙素利、安东尼及柏保路科奴斯合作无间，默契十足，成为球队得分保证。球队现时以54分排在联赛榜第5位，来到季尾冲刺阶段，只要在最后3轮联赛保住第5位，即可取得来季欧联参赛资格。有如此巨大的诱因，贝迪斯众将战意十足，誓要在今仗主场扬威，全取三分巩固优势。

贝迪斯锋线背后的发电机

贝迪斯之所以能保持强大火力，作为进攻中场的柏保路科奴斯绝对功不可没。这位三十岁的西班牙中场今季表现八面玲珑，在联赛上阵三十五场当中，个人已经交出七个入球及五次助攻的亮眼数据，稳坐前场进攻四人组的绝对核心位置。他在中场的创造力惊人，今季合共创造了高达八十一次入球机会，更创造了十次黄金入球机会（Big chances），这两项关键数据在队中均数一数二，是球队不可或缺的发电机。科奴斯不仅能自己争取入球，更能准确地为队友铺桥搭路，今仗必定继续在中场策动致命攻势，带领贝迪斯无情撕破艾尔切的防线。

至于客军艾尔切，目前虽仅排在联赛榜第十六位，但他们近期的进攻表现却毫不逊色。根据数据显示，艾尔切在近5仗联赛中每仗皆有进帐，合共攻入了7球，前线球员脚风颇顺，具备一定入球能力。即使今仗作客面对实力强大、战意高昂的贝迪斯，艾尔切依然有能力对主队防线造成威胁，极有望在客场破蛋取得入球。

马高推介

波胆: 2:1/3:1

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