Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲 | 西甲第五可踢欧联 贝迪斯求胜心「切」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-12 HKT
发布时间：07:00 2026-05-12 HKT

贝迪斯近4仗联赛入球高企，前场进攻四人组合作无间，加上进攻中场柏保路科奴斯在中场穿针引线，不断为锋线提供弹药，火力相当猛烈。球队目前在西甲联赛排第5位，更可获来季欧联参赛资格，今仗面对实力较弱的对手，务必在主场击败艾尔切全取三分。预计双方将上演攻防大战，推介波胆2:1/3:1。马高

西甲第5可打欧联经济诱因大

贝迪斯近期火力全开，近4仗联赛合共攻入9球，展现出强大的进攻能力。前场进攻四人组包括祖安靴南迪斯、艾沙素利、安东尼及柏保路科奴斯合作无间，默契十足，成为球队得分保证。球队现时以54分排在联赛榜第5位，来到季尾冲刺阶段，只要在最后3轮联赛保住第5位，即可取得来季欧联参赛资格。有如此巨大的诱因，贝迪斯众将战意十足，誓要在今仗主场扬威，全取三分巩固优势。

 

贝迪斯锋线背后的发电机

贝迪斯之所以能保持强大火力，作为进攻中场的柏保路科奴斯绝对功不可没。这位三十岁的西班牙中场今季表现八面玲珑，在联赛上阵三十五场当中，个人已经交出七个入球及五次助攻的亮眼数据，稳坐前场进攻四人组的绝对核心位置。他在中场的创造力惊人，今季合共创造了高达八十一次入球机会，更创造了十次黄金入球机会（Big chances），这两项关键数据在队中均数一数二，是球队不可或缺的发电机。科奴斯不仅能自己争取入球，更能准确地为队友铺桥搭路，今仗必定继续在中场策动致命攻势，带领贝迪斯无情撕破艾尔切的防线。

至于客军艾尔切，目前虽仅排在联赛榜第十六位，但他们近期的进攻表现却毫不逊色。根据数据显示，艾尔切在近5仗联赛中每仗皆有进帐，合共攻入了7球，前线球员脚风颇顺，具备一定入球能力。即使今仗作客面对实力强大、战意高昂的贝迪斯，艾尔切依然有能力对主队防线造成威胁，极有望在客场破蛋取得入球。

马高推介
波胆: 2:1/3:1
Now633台周三凌晨2:00直播

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
13小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
15小时前
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
17小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
18小时前
稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮
稻香全新宵夜火锅放题！$98/位任食火锅配料、点心、小食 加$30升级酒水任饮
饮食
13小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
17小时前
星岛申诉王｜铜锣湾$5999买玫瑰 斥又烂又残　事主呻「世纪大骗钱」 花店反驳掀罗生门
星岛申诉王｜$5,999买99支玫瑰一晚即残！港男怒轰呃钱 花店提协商条件遭拒
申诉热话
13小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
12小时前
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观
影视圈
11小时前
杨思琦因前男友李泳豪家变风波翻身有望 与吴帅旧情再掀争议继续被轰拜金？ 网民：一单还一单
杨思琦因前男友李泳豪家变风波翻身有望 与吴帅旧情再掀争议继续被轰拜金？ 网民：一单还一单
影视圈
11小时前