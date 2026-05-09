英超｜有望欧联必拼尽 白礼顿势凶夹「狼」

白礼顿近季尾保持高水平表现，近两次主场连胜名牌球队，球队现时在联赛榜紧守第8，仍有极大机会争取重要的前六名位置，今仗面对榜尾弱旅狼队赢面极高。荷兰中坚云赫基表现八面玲珑，其热血领导力不但稳住防线，更为球队注入足够的推动力。预计白礼顿今仗在主场能轻松取胜，挟著近期主场入球不断的气势，推介波胆2:0/3:0。马高

英超前6随时有得打欧联

白礼顿近6仗取得4胜1和1负，合共射入11球，近期主场更接连击败利物浦，再以3:0大数车路士，在主场已累积士气和信心。海鸥亦在一轮抢分后，现时紧守在第8位，大有机会出席下季欧战。更重要的是，第5位阿士东维拉刚晋级欧霸决赛，若最终捧杯，英超最终第6名的球队则可补上取得欧联参赛资格。面对如此难得的机会，白礼顿上下定必战意十足，斗志上远比早已躺平的狼队好。

云赫基具领袖特质

白礼顿在全季表现顽强斗志，中坚云赫基必记首功，这名荷兰国脚绝对是白礼顿今季的定海神针，今季英超正选上阵33场，交出3入球3助攻。主帅靴斯拿大赞他每次比赛和训练均付出百份百努力，具备队长的特质。外界对他评价极高，不仅获前主帅迪沙比盛赞，更引来热刺、利物浦及车路士等豪门的青睐。此外，他在死球战术中的空袭能力更是球队一大武器。数据显示，他今季22次射门中多达9次为头槌，并有9次来自角球攻势；高空争夺成功率高达59.1%，共赢得104次争顶。云赫基在防线上指挥若定，其强大的制空力随时在今仗的死球战术中再度建功。

狼队躺平等战英冠

狼队今季表现惨不忍睹，仅得18分敬陪末席，已提早笃定降班。球队显然已著手为下季英冠赛事作准备，近仗更开始派遣非主力球员及年轻小将试阵，整体战斗力及质素进一步下滑。面对战意高昂的主队，狼队今仗恐怕只能举手投降，难逃大败厄运。

马高推介

波胆2:0 / 3:0

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