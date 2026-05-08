法甲｜地头赢到开巷 朗斯让球「特」笋

朗斯 VS 南特

Now643台周六凌晨2:45直播

推介：让球 [-1/-1.5] 主胜

法甲次席朗斯近14场主场赛事豪取13胜，战绩彪炳。阵中左翼卫马菲奥乌度今季展现极强的助攻力，在法甲上阵31场交出7次助攻，频频创造黄金机会。面对作客疲弱兼防守欠稳的南特，朗斯绝对有力大胜一场，推介让球盘主让一球/球半「主胜」。

朗斯现居法甲次席，仅落后榜首巴黎圣日耳门6分。尽管近4场联赛有3仗失分，表现略见反复，但球队主场威力极恐怖，朗斯主场成绩比巴黎圣日耳门更佳，15场联赛录13胜，胜率惊人，场均入球逾2球。今仗赢波即保欧联席位，战意十足。

此外，朗斯左翼卫马菲奥乌度在31场联赛贡献7次助攻及1个入球，合共创造22次黄金机会更是全队最多，出色的传中为前线输送弹药，领军大胜在望。

排第17位的南特深陷降班危机，今季至今作客仅录得两胜，近5场作客录2和3负，合共只入1球，今仗造访朗斯的地狱主场实在难逃大败兼难以破蛋。马高