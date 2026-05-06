南自杯｜利华达维亚独立高效 「主-主」可置「富」

利华达维亚独立 VS 富明尼斯

香港时间周四早上8:30开赛

推介：半全场「主-主」

连场不败的利华达维亚独立，一招稳守突击专治慢速控传对手，有大勇的前锋法比斯奥沙托利充当突击大队长，有力于明早南美自由杯分组赛主场迎战作客哑火的富明尼斯时由头赢到尾，半全场「主-主」分头不俗，值得捧场。

主场出击的阿甲代表利华达维亚独立，近10场各赛8胜2和，走势锐不可当，故于阿甲首阶段B组高踞榜首实至名归。利华达维亚独立于南美自由杯场均攻入2.3球属32队最多，不过场均只有39.3%控球率及216.3次成功传球，两项数据均低见第28，明显擅长快速反击，让出控球权亦无碍表现。射手法比斯奥沙托利近4场所入的两球，分别凭快速反击及接应角球头槌取得，长处跟球队风格不谋而合，今仗有望继续数胡。

而来自巴甲的富明尼斯则近3场作客1和2负兼场场食白果，离开主场即脚软，今场更有乌拉圭国脚中场法根度贝拿尔停赛，实力进一步削弱。考虑到主队近5场狂轰12球，有一半在换边前已攻入，入局甚早，今场一于捧有3.65倍的半全场「主-主」。加利李尔