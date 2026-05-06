Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南自杯｜利华达维亚独立高效 「主-主」可置「富」

波盘王
更新时间：08:00 2026-05-06 HKT
发布时间：08:00 2026-05-06 HKT

利华达维亚独立 VS 富明尼斯
香港时间周四早上8:30开赛
推介：半全场「主-主」

连场不败的利华达维亚独立，一招稳守突击专治慢速控传对手，有大勇的前锋法比斯奥沙托利充当突击大队长，有力于明早南美自由杯分组赛主场迎战作客哑火的富明尼斯时由头赢到尾，半全场「主-主」分头不俗，值得捧场。

主场出击的阿甲代表利华达维亚独立，近10场各赛8胜2和，走势锐不可当，故于阿甲首阶段B组高踞榜首实至名归。利华达维亚独立于南美自由杯场均攻入2.3球属32队最多，不过场均只有39.3%控球率及216.3次成功传球，两项数据均低见第28，明显擅长快速反击，让出控球权亦无碍表现。射手法比斯奥沙托利近4场所入的两球，分别凭快速反击及接应角球头槌取得，长处跟球队风格不谋而合，今仗有望继续数胡。

而来自巴甲的富明尼斯则近3场作客1和2负兼场场食白果，离开主场即脚软，今场更有乌拉圭国脚中场法根度贝拿尔停赛，实力进一步削弱。考虑到主队近5场狂轰12球，有一半在换边前已攻入，入局甚早，今场一于捧有3.65倍的半全场「主-主」。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
10小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
15小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
15小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
10小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
20小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
15小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
21小时前
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸搭两程俾一程 限指定支付方式
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式
旅游
14小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
20小时前
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
饮食
16小时前