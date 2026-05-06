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欧联｜两雄相生相「黑」 PSG入球必少

波盘王
更新时间：07:09 2026-05-06 HKT
发布时间：07:09 2026-05-06 HKT

巴黎圣日耳门 VS 拜仁慕尼黑
Now643台周四凌晨3:00直播
推介：入球大细 [4/4.5] 细

首回合领先的巴黎圣日耳门，中场控传能力一流，有力拖慢节奏保住一球优势。该队有攻守兼备的中场祖奥尼维斯冷静调度下，势于今晚欧联4强次回合跟先求不失的拜仁慕尼黑战术博奕，高手过招点到即止，入球大细4/4.5球的「细」极稳。

主队巴黎圣日耳门首回合领先5:4，不过其实两队攻门12对10并不算多，圣日耳门更是5次中目标全部射入，考虑到对手是欧洲顶级的拜仁，实在相当罕见，次回合能否再如此高效顿成疑问。而且，圣日耳门于欧战场均控球率64.9%及场均成功传球569.7次，两者均属欧联36队最多，如此顶级保护皮球能力，绝对能拖慢节奏消磨对手体力及意志。

人脚上，圣日耳门今场会有出击翼卫夏基美因伤避战，攻守平衡更形重要，中场祖奥尼维斯功能就极具价值。这位葡萄牙国脚除技术一流外，防守亦相当积极，首回合的10次防守贡献属两队最多，而3次成功抢断亦属两队并列最多。尼维斯于周中主场2:2赛和罗连安特一役只后备上阵28分钟，体力消耗不大，预料今场可保持其招牌的满场飞踢法。

拜仁未必冒进

理论上，客军拜仁慕尼黑在落后一球情况下，的确需要争取入球，然而球队近期后防经常中门大开，对上5场各赛狂失13球，就算刚轮联赛主场亦要3度被榜尾的海登咸攻破大门，今场如果先失一球就难以翻身，预料主帅甘宾尼会先求不失，到尾段精锐尽出放手一搏。被首回合9球入球骚冲昏头脑实为大忌，今场宁取入球大细4/4.5球的「细」。加利李尔

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