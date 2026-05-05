南自杯｜小保加攻守有序 鱼生粥十「拿」九稳

SC巴斯隆拿 VS 小保加

HOY 76台周三早上8:00直播

推介：让球主客和 [+1] 和

小保加近况大勇，而且上月中首循环已大胜一场，早已证明级数有别，今仗有望再下一城。该队在调度得宜的中场里安度柏利迪斯穿针引线下，有力于明早南美自由杯D组作客一球击败后防漏洞甚多的SC巴斯隆拿，让球主客和客队让一球的「和」稳开。

虽然客军小保加赛前排D组次名，但其实与天主教大学及高士路同样3战6分，甚至得失球+3是全组最佳，惟因南美自由杯分组赛同分先计对赛成绩而屈居次席，但已证明球队实力属同组之首。小保加近5场4胜1负走势不俗，当中包括首循环主场3:0大胜SC巴斯隆拿，今仗士气及信心皆优于对手。中场里安度柏利迪斯于自由杯表现特别醒神，场均成功传球66.7次及成功长传6.8次均属全队之冠，有这位阿根廷现役国脚压阵，小保加再赢一场亦非难事。

主队SC巴斯隆拿则3战皆北小组垫底，加上近6场作东场场有失球，但共失7球可看出地头有一定韧力，虽力有不逮但未必大败，当取让球主客和客队让一球的「和」。加利李尔