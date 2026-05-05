Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜阿仙奴锋线回勇 次回合有力斩「马」

波盘王
更新时间：07:00 2026-05-05 HKT
发布时间：07:00 2026-05-05 HKT

阿仙奴 VS 马德里体育会
Now643台周三凌晨3:00直播
推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

阿仙奴回复攻力，加上联赛体力付出不多，今仗实行以逸待劳。该队在脚风大顺的中锋约基利斯冲锋陷阵下，势于今晚欧联4强次回合主场力克状态成疑的马德里体育会，让球开出让半球/一球的「主胜」实属过关胆材，万勿错过。

虽然主队阿仙奴首回合作客仅与马体会各一言和，不过季初大联赛阶段曾主场大胜4:0，该仗预期入球值2.19及创造黄金机会6次，分别比对手多出1.52及5次，可见枪手全力出击时的差距明显。

兵工厂一度被质疑季尾哑火，不过刚周六英超主场3:0大破富咸，不但终止此前8场最多只入1球的颓势，信心回复下今仗有望再施狮子搏兔之势。

今场阿仙奴在体力上亦估优，皆因对富咸时半场已3球遥遥领先，下半场已开始减慢速度，并逐步将布卡约沙卡及迪格兰赖斯等主力换走以提早休息。中锋约基利斯虽然该仗只出战64分钟，不过个人就交出2入球1助攻成赢波英雄，尤其斜传予沙卡一球更是妙绝，亦看出这位瑞典中锋粗中带幼，状态大勇下有力撕破任何防线。

马体会主力状态成疑

客队马体会则近5场各赛录2胜2和1负，与主队不相伯仲，而且刚轮西甲以全副选应战亦能作客赢2:0。惟进攻主力前锋祖利安艾华利斯及翼锋基利安奴施蒙尼皆有轻伤，即使最终能上阵，表现亦颇有疑问。今场看好主队可以法定时间奠胜，让球开出受让半球/一球的「主胜」单头或过关皆宜。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
15小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
12小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
14小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
14小时前
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
土瓜湾乐民新村八旬夫妇倒毙单位 死因待查
突发
12小时前
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
影视圈
10小时前
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
海外置业
17小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
20小时前
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
结束9年「临时工」！港铁Rapper震撼宣布Last Day 亲述Rap式广播背后辛酸与诞生之谜 网民送祝福 港铁有回应｜Juicy叮
时事热话
11小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
20小时前