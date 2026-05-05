欧联｜阿仙奴锋线回勇 次回合有力斩「马」

阿仙奴 VS 马德里体育会

Now643台周三凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

阿仙奴回复攻力，加上联赛体力付出不多，今仗实行以逸待劳。该队在脚风大顺的中锋约基利斯冲锋陷阵下，势于今晚欧联4强次回合主场力克状态成疑的马德里体育会，让球开出让半球/一球的「主胜」实属过关胆材，万勿错过。

虽然主队阿仙奴首回合作客仅与马体会各一言和，不过季初大联赛阶段曾主场大胜4:0，该仗预期入球值2.19及创造黄金机会6次，分别比对手多出1.52及5次，可见枪手全力出击时的差距明显。

兵工厂一度被质疑季尾哑火，不过刚周六英超主场3:0大破富咸，不但终止此前8场最多只入1球的颓势，信心回复下今仗有望再施狮子搏兔之势。

今场阿仙奴在体力上亦估优，皆因对富咸时半场已3球遥遥领先，下半场已开始减慢速度，并逐步将布卡约沙卡及迪格兰赖斯等主力换走以提早休息。中锋约基利斯虽然该仗只出战64分钟，不过个人就交出2入球1助攻成赢波英雄，尤其斜传予沙卡一球更是妙绝，亦看出这位瑞典中锋粗中带幼，状态大勇下有力撕破任何防线。

马体会主力状态成疑

客队马体会则近5场各赛录2胜2和1负，与主队不相伯仲，而且刚轮西甲以全副选应战亦能作客赢2:0。惟进攻主力前锋祖利安艾华利斯及翼锋基利安奴施蒙尼皆有轻伤，即使最终能上阵，表现亦颇有疑问。今场看好主队可以法定时间奠胜，让球开出受让半球/一球的「主胜」单头或过关皆宜。加利李尔