英超｜般尼茅夫众将欢送伯乐 碌爆「卡素」宴「客」

般尼茅夫轻装上阵反而愈战愈勇，面对劲敌仍能连场不败，领队执教功力表露无遗。球队有瞻前顾后的中场马科斯达华尼亚落力走动，势于今晚作客走势甚颓的纽卡素时可保不败，让球主客和受让一球的「客胜」十分稳阵，进取者不妨冷敲波胆2:2。

加利李尔

早已处于英超中游安全位置第11位的客队般尼茅夫，对上13场各赛仍能交出5胜8和的不败走势，其间曾击败利物浦及赛和曼联等前列分子，可见状态极佳。般尼茅夫上场作客争标分子阿仙奴不但爆冷2:1奏凯，更将对手的运动战预期入球值压制至0.18，攻守兼备。这场胜仗亦令3度击败阿迪达的樱桃领队伊拉奥拿，成为继哥迪奥拿及高普之后，令阿帅俯首称臣第三多的主帅，足证其领军功力之高。

伊拉奥拿约满 众将报知遇恩

而伊拉奥拿将在季尾离开般尼茅夫，众将必在最后时光以佳绩饯行，尤其中场马科斯达华尼亚的全面作用更是无可替代。这位27岁中场今季各赛共交出不俗的6入球4助攻，而联赛创造机会38次更排全队之首，上场作客兵工厂一役，其9次成功争夺又属两队球员最多，进可分波退可扫荡，这位无名英雄必定是般尼茅夫今场抢分的关键先生。

2:2波胆机率40%

排第14的主队纽卡素走势则完全相反，不但对上10场英超输足7场，近3场各赛全败共失11球，上场作客要分心欧协联的水晶宫竟然反胜为败，两个失球都因个别球员犯错所致，难以信赖。人脚上，喜鹊有粗中带幼的中场祖连顿停赛，中路争夺大受影响。预料客队至少可保不败，让球主客和受让一球的「客胜」稳开。再考虑到两军近5次对碰两度法定时间各二言和，波胆2:2有9.75倍分头不俗亦不妨一试。



加利李尔推介

让球主客和 [+1] 客胜 , 波胆2:2

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