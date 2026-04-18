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英超｜有前无后 蓝狮红魔「大」激斗

波盘王
更新时间：07:02 2026-04-18 HKT
发布时间：07:02 2026-04-18 HKT


曼联虽然中坚人手捉襟见肘，但攻力十分有保证，有入球停不了的空中霸王卡斯米路狂轰猛炸，势于今晚英超作客防线级数平平的车路士时你来我往，入球大细中位数3/3.5球的「大」实属过关胆材。加利李尔

曼联中坚几乎无人可用


赛前排英超第3的客队曼联，联赛只曾5次保持保清白之身，仅排英超第17，再加上今场有中坚利辛度马天尼斯停赛，连同被追加停赛令的哈利马古尼及仍在养伤的马菲斯迪历特，球队可用的中坚只余约罗及艾登希云，稳健度堪忧。


犹幸红魔入球能力十分稳定，已连续21场各赛都有入球，中场卡斯米路的把握力更令人惊喜，今季各赛8个入球已刷职业生涯新高，当中有7球藉头槌攻入，包括上轮联赛主场负列斯联1:2的破蛋入球，其空中威力不容小觑。

安素复出车仔对攻


而近5场各赛录1胜4负主队车路士，连破球队数个不名誉纪录，包括自2018年以来首次直落两场联赛输3球，妣及2023年9月后首次联赛主场连败，如果今场再败，就会录本世纪第2次联赛4连败。不过以蓝狮质素绝对有力挣扎，队长安素费南迪斯的复出相信会有一定激励作用，故今场或成对攻局面，入球大细3/3.5球的「大」可作全日重心。
加利李尔

加利李尔推介
入球大细 [3/3.5]球 大
Now621、611台周日凌晨3:00直播

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