欧霸｜波图快翼极勇 有力一球焚林

诺定咸森林 VS 波图

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推介：让球主客和 [+1] 客胜

首回合意外被逼和1:1的波图，今仗在欧霸杯8强次回合将作客诺定咸森林，以波图近期8场不败兼场场有波入的强劲气势，可望稍占上风。阵中巴西天才翼锋威廉高美斯近期脚风大顺，势必为专注护级的森林防线带来极大麻烦。博波图小胜一球，冷敲让球主客和客队让一球的「和」有近5倍分头。

波图现时高踞葡超榜首，向4年来的首个联赛冠军迈进。球队在欧霸同样展现统治力，直至上仗打和森林前主场赛事保持全胜。波图在首回合完全控制战局，射门次数16次远超对手的6次，足证其实力。

巴西天才威廉高美斯是波图队中冒起甚速的新星，近6仗轰入5球，欧霸更频频建功，平均每90分钟录得0.72个入球及3.4次射门。这位年仅20岁的翼锋在首回合的入球正正展现其实力，是客军最重要的爆破点。

诺定咸森林的晋级之路充满幸运成份，上一圈对米迪兰特需战至互射十二码才惊险过关，而首回合作客波图，在被对手围攻下仅靠乌龙波侥幸追和。球队近10仗只曾在英超对衰到贴地的热刺时赢波，降班威胁仍大，联赛护级为重下，战意成疑，要赢波图，恐怕是心有余而力不足。马高