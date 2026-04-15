欧联｜士砵亭韧力十足 半场必按「兵」不动

阿仙奴 VS 士砵亭

Now638台周三凌晨3:00直播

推介：半场主客和「和」

士砵亭的首回合表现稍胜，仅因大意才以一球落后，出线仍充满悬念。队中左闸麦斯阿拿奥祖极强的防守能力，势于今晚欧联8强次回合作客阿仙奴可继续压制对手。加上近期左顾右盼的兵工厂必先求稳，半场闷和可能性唔低，推介半场主客和的「和」。

士砵亭自2026年以来，表现和战绩相当骄人，作客赛事更仅录得一场败仗，展现出极强的韧性。这队葡超火力最强的球队在首回合对阿仙奴虽以一球仅负，但士砵亭在多项关键数据均优于对手，全场比赛创造的具威胁攻门也比兵工厂为多，证明他们绝对有能力制造麻烦。

由于总比分仅落后一球，士砵亭今仗纵必较主动，但早段仍难免小心翼翼，以免先失球。以其首回合所展现的实力，绝对有力与阿仙奴周旋到底。

士砵亭的乌拉圭左闸麦斯阿拿奥祖今季表现极为亮眼，季内共交出6个入球和4次助攻，凭其惊人的速度、出色的助攻能力以及极具把握的单对单防守，吸引豪门视线。在首回合对阿仙奴时，阿拿奥祖全场成功冻结马度基，使其右路近乎全面瘫痪。这名悍将在该役参与多达22次对抗，犯规7次，却未有食黄牌，足证其侵略性和智慧并重。

阿拿奥祖在开赛初段更有一次后上起脚仅中楣弹出，几乎为球队先开纪录。尽管士砵亭最终落败，但阿拿奥祖凭其统治级表现，入选该周的欧联最佳阵容。有其压阵，至少封杀兵工厂右路进攻。

阿仙奴状态回落

阿仙奴近期表现令球迷坐立不安，在联赛负于般尼茅夫，全队表现乏善可陈，攻守失据。虽然今仗坐镇主场，但手执一球优势而对手有一定质素，阿迪达的战术极可能畏首畏尾地保守。阿仙奴在上半场必会以稳为先，避免犯错。因此，两队半场换边前闷和机会不低。马高