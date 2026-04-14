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英冠 | 大勇翼锋点石成金 圣徒主场有「力」大胜

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-14 HKT
发布时间：07:00 2026-04-14 HKT

近况势如破竹的修咸顿，攻势锐利且长胜不败。该队有能传善射的翼锋史斯安沙压阵，今晚英冠回师主场迎战把握力疲弱的布力般流浪时，有望以两球差距击败对手，波胆3:1或4:2扒冷一流。

修咸顿6连胜气势劲 翼锋史斯安沙能传善射

占主场之利的修咸顿近期气势一时无两，各项赛事已连续17场保持不败，赛前已攀升至联赛第5，升班附加赛资格越来越稳。圣徒攻力强大，近期豪取6连胜之余，其间更合共攻入14球，前线着火。此外，他们今季在英冠合共创造多达121次黄金入球机会，属全联赛之冠，足证其进攻体系极具威胁，今仗地头出击必主动抢攻。翼锋史斯安沙能传善射，今季在英冠创造19次黄金机会高踞联赛之首，上场联赛对一役更射入一记金球，领军主场2:1反胜打比郡，脚风大顺，绝对是敌军的心腹大患。

而客军布力般流浪虽然防守积极，场均17.9次成功拦截属英冠最多，但面对主队的狂轰猛炸恐久守必失。更致命的是，布力般流浪前线把握力极差，今季预期入球值高达51球，最终却只攻入38球，射门转化率为全英冠最差，经常屡失良机。预料主队修咸顿今仗有力以两球差距击退对手，波胆3:1或4:2相当值博。加利李尔

加利李尔推介
波胆 3:1/4:2 
香港时间三凌晨3:00开赛

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