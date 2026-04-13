意甲｜新兵极速融入 拉素抢分十「拿」九稳

费伦天拿 VS 拉素

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

拉素近期战绩回勇，近4场联赛录3胜1和保持不败，状态明显上扬。对比主队费伦天拿于周中作客伦敦出战欧协联大败，体力和心理双蚀，拉素今仗体能肯定占优。尤其1月来投的荷兰中场坚尼夫泰莱，加盟后迅速融入球队，其踢法大大提升中场活力。有他在阵中助攻助守，今仗作客坐和望赢，让球盘受让平手/半球，「客胜」看高一线。

拉素近况回升，近4仗联赛先后击败AC米兰、萨斯索罗及博洛尼亚，保持不败。球队成绩反弹，1月从阿积士以1,500万欧罗来投的坚尼夫泰莱绝对是关键人物，这位24岁荷兰中场在12次意甲上阵中已贡献3个入球及1次助攻，包括在球队两球净胜博洛尼亚一役梅开二度，其后上破门和传球视野，完美填补古恩度斯离队后的空缺，成为球队进攻催化剂。

费伦天拿近况一般，虽然他们近6场联赛只输1场，但对手大多为下游分子。周中远征英伦，在欧协联8强首回合以0:3大败予水晶宫，对球队信心打击甚大，更曝露紫百合防线不稳的问题，今季联赛已失掉44球。球队在体能和士气皆处下风，面对气势如虹的拉素，主场亦难言有胜望。马高