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意甲｜神龙零封在望 罗马「萨」无赦

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-10 HKT
发布时间：08:00 2026-04-10 HKT

罗马 VS 比萨SC
Now638台周六凌晨2:45直播
推介：波胆 1:0 & 2:0

罗马近期战绩虽略低迷，近期硬仗失利频频，近5场仅击败实力稍次的莱切，但今仗返回主场面对榜尾的比萨SC，要全取三分仍游刃有余。门将施维拿不失率极高，极大机会能保持不失球。数据上罗马今季仅有3次在主场能攻入多于两球，今仗或又是一场经济实惠的小胜，冷敲波胆1:0及2:0。

罗马近期表现说不上理想，惟近期面对实力稍强对手皆失利，包括上轮被国际米兰大胜5:2。尽管如此，今晚深夜面对攻力疲弱的SC比萨，罗马的防线压力将大为减轻。SC比萨今季31场联赛仅录得两场胜仗，攻力极为疲弱。而塞尔维亚门将施维拿的表现是意甲各门将之中最佳之一，14场不失球在意甲排第3位，76.7%的救球成功率亦进占前5，只要他能保持水准，罗马要零封对手并赢波绝非难事。

比萨远征例牌脚软

SC比萨现时在联赛榜敬陪末席，31轮只赢得两场，作客更一场不胜，仅录得8和7负，入球能力非常有限，至今只攻入23球，应难以攻破罗马大门。反而，罗马今季主场赛事仅3场能攻入超过两球，押注大胜或上盘未必值博，不妨冷敲波胆1:0及2:0。马高

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